Санду: посадка лесов должна стать приоритетом в долгосрочной перспективе

Майя Санду считает увеличение лесного фонда в Молдове одной из приоритетных задач. Расширение площади лесов положительно скажется на развитии страны, а также на здоровье населения в целом.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Состоялась первая встреча на президентской платформе по вопросам разработки и реализации национальной программы посадки лесов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Молдовы Майя Санду.

"Риски изменения климата влияют на всех нас, ставят под угрозу наше здоровье и снижают качество жизни. Расширение площади насаждений особенно необходимо в Молдове, где леса покрывают лишь 11,3% территории по сравнению со средним показателем по ЕС в 30-45%", – пояснила Санду.

По ее мнению, облесение территории страны должно стать одной из основных целей молдавских властей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Будем работать над обширной программой, разработанной на 10-летний период, содержащей меры по расширению и защите лесов, субсидированию фермеров на создание защитных полос, а также для прекращения коррупции в системе лесного хозяйства", – добавила президент.

Она уверена, что для остановки чрезмерной эксплуатации и деградации лесов необходима активная программа их расширения и защиты.

Как рассказала Санду, в сформированной рабочей группе обсудили проблемы, возникающие при наращивании лесного фонда, институциональные возможности для реализации плана действий по облесению, а также финансовые потребности.

При этом, по словам главы государства, национальная программа облесения принесет пользу гражданам в нескольких аспектах, таких как создание рабочих мест в сельских районах, повышение производительности сельского хозяйства и сокращение эрозии почвы, регулирование местного климата, очистка воздуха и охрана воды.

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Во встрече приняли участие представители нескольких государственных структур и гражданского общества в области окружающей среды, а также конгресса местных властей.

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