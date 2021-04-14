Есть ли риски подорожания социального хлеба в Молдове

Госсекретарь молдавского Минсельхоза рассказал о том, сколько зерна необходимо для обеспечения продовольственной безопасности республики.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Обеспечение продовольственной безопасности – приоритет государства, а согласно статистике, Молдова ежегодно потребляет в среднем 390-400 тысяч тонн пшеницы. О том, хватает ли республике зерна, может ли страна экспортировать пшеницу, есть ли угрозы продовольственной безопасности, а также существует ли риск роста цен на социальных хлеб, в комментарии Sputnik Молдова заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михай Макидон.

Собеседник выразил сожаление, что вопрос, связанный с экспортом пшеницы, "муссируется политически".

"Необходимо исходить из цифр, анализировать холодным умом и четко высказываться о существующих проблемах", – отметил госсекретарь.

Он рассказал, что ведется учет каждого килограмма пшеницы, который идет на экспорт.

"Если, скажем, мы произвели определенное количество тысяч тонн зерна и точно знаем, сколько тонн ушло на экспорт, естественно, остальное зерно остается в стране. Затем мы анализируем более детально: сколько потребляет население, сколько - один человек, сколько зерна необходимо для фуража, сколько нужно оставить на семена. Это касается внутреннего потребления", – отметил госсекретарь.

По его словам, в среднем в год в Молдове потребляют 390–400 тысяч тонн пшеницы.

"Исходя из того, что в этом году мы экспортировали к настоящему моменту 120 тысяч тонн, а у нас порядка 600 тысяч тонн продукции, то можно произвести простой расчет и понять, что мы вписываемся в средний показатель по обеспечению… На данный момент страна обеспечена (зерном – ред.)", – сказал Макидон.

Госсекретарь обратил внимание на проект заключения правительства об обновлении продовольственной пшеницы в госрезерве – речь идет об урожае зерна 2017 года. "Минсельхоз четко высказывался о том, что в первую очередь этот объем зерна необходимо использовать для внутренних нужд – для предприятий хлебобулочной промышленности и животноводческого сектора, оказавшихся в наиболее неблагоприятном положении", – пояснил собеседник.

"Не хочу говорить о том, что вопрос политизирован. Но отмечу, что не надо разводить панику. С точки зрения продовольственной безопасности мы обеспечены", – отметил госсекретарь.

По его словам, сейчас некоторые говорят о грядущем подорожании, тем временем как на международных рынках наблюдается некоторое снижение цен.

"У нас тоже наблюдается небольшой спад – 4-4,2 лея максимум за килограмм пшеницы. Мы не можем сейчас говорить о том, что цены вырастут", – отметил Макидон.

Подорожает ли хлеб в Молдове?

Социальный хлеб и хлебобулочная продукция не подорожала, несмотря на рост цен на продукты, отметил госсекретарь. По его словам, хлебопекарные предприятия понимают сложившуюся ситуацию и не пошли на повышение цен.

"Возможно, произошло незначительное подорожание некоторых продуктов – кондитерских изделий, тортов, печенья, то есть товаров, которые не входят в список продуктов первой необходимости. Но производители не пошли на повышение цен на социальный хлеб. Это хорошо. Надеемся, что если сейчас цены начнут потихоньку снижаться, то у нас не произойдет подорожание хлебобулочных изделий", – подчеркнул Макидон.

Вопрос экспорта зерна

В конце марта Высший совет безопасности порекомендовал правительству ввести временный запрет на экспорт пшеницы из госрезерва. Президент Молдовы Майя Санду тогда заявляла, что планируется сформировать рабочую группу, которая определит, "каким образом госрезерв может помочь компаниям-производителям, чтобы не допустить роста цен на хлеб, а также животноводам, нуждающимся в фураже". По ее словам, планируется провести расследование того, каким образом Агентство материальных резервов решило продать часть зерна из госрезерва.

В тот же день правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы до 12 апреля 2021 года. Администрация президента Молдовы призывает действующий кабмин продлить ограничение до 30 июня.

И. о. главы Минсельхоза Ион Пержу заявил по итогам слушаний 31 марта в рамках парламентской комиссии по сельскому хозяйству, что хоть и был введен запрет на экспорт до 12 апреля, однако поводов для паники не было, так как страна обеспечена с точки зрения продовольствия.

"Пшеницы более чем достаточно до следующего урожая. В этом году климатические условия очень хорошие. Так что нет повода для беспокойства относительно продовольственной безопасности страны", – сказал и. о. министра.

По его словам, в рамках Агентства материальных резервов существует порядок обновления продовольственной пшеницы из государственного резерва. Он пояснил, что, согласно номенклатуре, в госрезерве продовольственной пшеницы на 25% больше предусмотренного объема. Это сумма, которую государство должно использовать в определенных чрезвычайных ситуациях. Он обратил внимание на то, что, поскольку объем продовольственной пшеницы в 2016-2017 годах теряет срок годности и качество, его необходимо обновить.

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