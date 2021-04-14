Временный кабмин разрешил изъять из госрезерва более 20 тысяч тонн пшеницы

Из государственного резерва будут изъяты крупные запасы продовольственной пшеницы. Ее передадут предпринимателям, с условием вернуть зерно до 1 октября 2021 года.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Временное правительство уполномочило Агентство материальных резервов высвободить около 20 787 тысяч тонн продовольственной пшеницы из госрезервов. Соответствующий законопроект одобрили члены временного кабинета министров на заседании в среду.

Эта пшеница будет предоставлена предпринимателям, имеющими дело с хлебозаводами. Однако эти ресурсы будут предоставлены на основании одного условия.

"Мы предлагаем, чтобы к 10 мая эти предприниматели проявили интерес к заключению контрактов на эти запасы, и если до 10 мая истощение запасов не будет засвидетельствовано, оставшаяся пшеница будет предложена для покупки предпринимателям других категорий", – заявил врио премьер-министра Аурелиу Чокой.

Также предприниматели получат пшеницу на основании договора, по которому они обязуются вернуть ее в госрезерв до 1 октября.

По мнению Чокоя, такая мера поможет также и трудящимся в животноводческом секторе, а эффективнее использовать эти средства поможет министерство селького хозяйства.

И.о. главы Минсельхоза Ион Пержу в свою очередь заверил, что в стране полностью обеспечена продовольственная безопаность, пшеницы - достаточно.

"Несмотря на очень сложный прошедший год, мы сумели получить урожай в размере 570 тысяч тонн пшеницы. Экспортировано было с 1 июля по сегодняшний день около 120 тысяч тонн. Из них 16 тысяч тонн находятся на левом берегу Днестра", - заявил Пержу.

Он привел данные статистики, согласно которым, в страну также было импортировано 37 тысяч тонн пшеницы. Таким образом сейчас респулика располагает объемом примерно в 70 тысяч тонн пшеницы, помимо имеющийся 21 тонны в госререзрве.

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