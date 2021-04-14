В Кишиневе прошла встреча башкана Гагаузии и посла РФ в Молдове

В центре дискуссии Олега Васнецова и Ирины Влах были вопросы, связанные с эволюцией эпидемии COVID-19, а также с социальной и экономической ситуацией в Республике Молдова и Гагаузии в частности.

КОМРАТ, 14 апр – Sputnik, Максим Топал. Глава автономии проинформировала Васнецова о встрече с руководителем Федерального агентства "Россотрудничества" в Москве и сообщила о договоренности о совместной работе над проектами развития социальных инфраструктур в автономии.

Ирина Влах также поблагодарила российского дипломата за содействие в процессе поставки в регион партии медицинского оборудования.

Напомним, при поддержке Общественного совета "Россотрудничества" больницы Гагаузии получили несколько партий медицинских аппаратов, предназначенных для диагностики и лечения коронавирусной инфекции и других заболеваний.

Среди них – система видеоэндоскопии, кислородные концентраторы, биохимические и гематологические анализаторы крови, лапароскопическая установка, а также аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое.

"Мы всегда чувствовали Вашу поддержку и благодарим Вас за открытость. Мы разрабатываем единый документ с приоритетами развития социально-экономической инфраструктуры автономии, который представим на Координационном совете внешней помощи. Только внутренними ресурсами Гагаузия и Молдова в целом не смогут определить достаточный темп развития, чтобы остановить отток людей и обеспечить рост рождаемости – а именно эти проблемы мы должны решить сегодня", – сказала башкан.

С начала пандемии коронавируса в Гагаузии заболели 6549 человек. Из них свыше 580 - медработники, 245 детей и 86 беременных женщин. От коронавируса и его последствий скончались 235 жителей Гагаузии, из которых 93 – только в нынешнем году.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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