20:59 14 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.89
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Ирина Влах встретилась с Олегом Васнецовым

В Кишиневе прошла встреча башкана Гагаузии и посла РФ в Молдове

© Photo : facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
Получить короткую ссылку
8510
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/0e/34383025.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210414/34383485/v-kishineve-proshla-vstrecha-bashkana-gagauzii-i-posla-rf-v-moldove.html

В центре дискуссии Олега Васнецова и Ирины Влах были вопросы, связанные с эволюцией эпидемии COVID-19, а также с социальной и экономической ситуацией в Республике Молдова и Гагаузии в частности.

КОМРАТ, 14 апр – Sputnik, Максим Топал. Глава автономии проинформировала Васнецова о встрече с руководителем Федерального агентства "Россотрудничества" в Москве и сообщила о договоренности о совместной работе над проектами развития социальных инфраструктур в автономии.

Ирина Влах
© Sputnik / Mihai Caraus
Башкан Гагаузии и глава Россотрудничества обсудили планы по взаимодействию

Ирина Влах также поблагодарила российского дипломата за содействие в процессе поставки в регион партии медицинского оборудования.

Напомним, при поддержке Общественного совета "Россотрудничества" больницы Гагаузии получили несколько партий медицинских аппаратов, предназначенных для диагностики и лечения коронавирусной инфекции и других заболеваний.

Среди них – система видеоэндоскопии, кислородные концентраторы, биохимические и гематологические анализаторы крови, лапароскопическая установка, а также аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое.

"Мы всегда чувствовали Вашу поддержку и благодарим Вас за открытость. Мы разрабатываем единый документ с приоритетами развития социально-экономической инфраструктуры автономии, который представим на Координационном совете внешней помощи. Только внутренними ресурсами Гагаузия и Молдова в целом не смогут определить достаточный темп развития, чтобы остановить отток людей и обеспечить рост рождаемости – а именно эти проблемы мы должны решить сегодня", – сказала башкан.

Медучреждения Гагаузии получили партию оборудования из России
© Sputnik / Maxim Topal
"Для спасения жизней": Гагаузия получила партию медоборудования из России

С начала пандемии коронавируса в Гагаузии заболели 6549 человек. Из них свыше 580 - медработники, 245 детей и 86 беременных женщин. От коронавируса и его последствий скончались 235 жителей Гагаузии, из которых 93 – только в нынешнем году.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Свой выбор мы сделали" - массовая вакцинация идет среди врачей в Гагаузии
Закончилась, не успев начаться - почему вакцинацию врачей в Гагаузии поставили на паузу

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Талисманы Зимних Олимпийских игр-2010 в в Ванкувере: снежный человек Куатчи и духи животных - Мига и Суми.
Фото: льдинки, мишки и духи зверей – талисманы Олимпийских игр разных лет
НАТО превращает Украину в пороховую бочку. Сможет ли Россия обезопасить Донбасс?
Видео: как НАТО превращает Украину в "пороховую бочку"
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться