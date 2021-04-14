Разрешат ли в Молдове посещать кладбища на Радоницу

Глава комбината ритуальных услуг Кишинева внесла ясность в вопрос, будут ли закрыты кладбища на пасхальные праздники.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Доступ на кладбища Кишинева может быть закрыт, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор кишиневского комбината ритуальных услуг Людмила Боцан. Несмотря на это, на их территории все равно проводят генеральную уборку.

"Пока не решили, будет ли доступ на кладбища Кишинева на Радоницу, но, скорее всего, нет. Тем не менее мы наводим там порядок. У нас сейчас очень много работы, нужно вывезли весь мусор, собравшийся там за зимний период. Люди тоже приходят и убираются на могилах усопших", - пояснила Боцан.

В то же время она прокомментировала некоторые традиции, придуманные молдавскими жителями на Радоницу.

"Меня это поражает - традиция накрывать столы на кладбищах. Раньше люди приносили только вино и крашеные яйца, а сейчас организуют целые столы. Это непонятно для меня. Если приходим поминать умерших, то надо подготовиться к этому физически и морально. Не думаю, что усопшим понравилось бы видеть пьяных людей, выходящих на четвереньках с кладбища", – отметила собеседница.

Боцан также добавила, что после подобных трапез многие еще и оставляют после себя много еды и мусора. Иногда оставляют гореть свечи лампадок, из-за чего может загореться все вокруг, в частности искусственные цветы.

Ранее врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья заявил в радиоэфире Sputnik Молдова, что власти все больше склоняются к решению закрыть кладбища для посещений.

Об этом же говорил и и. о. премьер-министра в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Территориальная комиссия чрезвычайных ситуаций Кишинева уже близка к решению закрыть кладбища на Радоницу, поскольку это мероприятие посещает большое количество людей", – сказал тогда Чокой.

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Решение о введении в Молдове чрезвычайного положения было принято на заседании парламента 31 марта, ЧП действует с 1 апреля до 30 мая.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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