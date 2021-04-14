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Парламент Республики Молдова

Молдова может присоединиться к поправке к Монреальскому протоколу

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210414/34383844/moldova-mozhet-prioedinitsya-k-monrealskomu-protokolu.html

Подготовлен законопроект, согласно которому Молдова может подписать Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу о сохранении озонового слоя.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Молдова может присоединиться в государствам, ратифицировавшим поправку к Монреальскому протоколу, принятоую 15 октября 2016 года в городе Кигали. Об этом заявила на своей странице в Facebook депутат фракции "Шор" Виолетта Иванов.

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Она рассказала, что в среду парламентская Комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила отчет по проекту закона о присоединении Молдовы к этому международному документу. 

"Договор направлен на постепенное сокращение использования гидрофторуглеродов во всем мире. Присоединение Молдовы к Кигалийской поправке продемонстрирует стремление нашей страны внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата и привлечет инвестиции в эту область, внедрение новых современных экологически чистых технологий, увеличивающих энергоэффективность в разных сферах", – заявила депутат. 

Международный Монреальский протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя был был подготовлен к подписанию в сентябре 1987 года с целью защитить озоновый слой от разрушения, путем снятия с производства некоторых химических веществ.

В последствии было принято несколько поправок к этому протоколу, которые приняли не все страны.

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