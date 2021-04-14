В кишиневских парках начали травить клещей

Муниципальные службы Кишинева начали бороться с вредителями в городских парках и объявили войну амброзии.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. "Зеленое хозяйство" Кишинева проводит мероприятия по борьбе с клещами и другими вредителями на территории парков столицы. Об этом сообщает примэрия Кишинева.

Муниципальные службы обработали территории парка и лесопарка "Рышкань", а также хвойные деревья на улицах Флорилор, Мирон Костин, Киевской, Албишоаре, проспекте Ренаштерий Национале и в сквере на Московском проспекте.

Такие работы ведутся в теплый период года с марта по октябрь в зеленых зонах столицы, где люди гуляют с домашними животными.

Муниципальные службы также задействованы с целью выявления новых рассадников амброзии во всех секторах города, где, в случае необходимости, проведут работы по уничтожению вредоносного растения.

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