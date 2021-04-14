Укол или штраф: как решение ЕСПЧ об обязательной вакцинации скажется на Молдове

После решения ЕСПЧ о правомерности обязательной вакцинации в "демократических обществах", Молдове следует подумать о введении штрафов для родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей от опасных болезней, считает эпидемиолог Алла Токарчук.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Юристы и эпидемиологи Молдовы считают, что признание законности и обоснованности штрафов за отказ от вакцинации будет служить безусловным сигналом для властей всех стран Совета Европы к применению более решительных методов в борьбе за общественное здоровье населения.

Тем более, что основания для этого имеются. В 2018 году из-за снижения процента вакцинированных детей Молдову, как и многие страны Европы, поразила вспышка кори среди школьников. Специалисты считают, что даже незначительное снижение количества вакцинированных детей способно привести к появлению очага инфекционных заболеваний.

Есть в нашей стране и те, кто обязательной вакцинации, в частности, детей, противится. Чаще всего с ростом числа тех, кто относится к вакцинам скептически, врачи и связывают падение числа вакцинированных. Хотя на их количество влияют и проблемы национальных систем здравоохранения.

Обязательная вакцинация — допустимое вмешательство

На прошлой неделе ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию соответствующей демократическим нормам. Это первое подобное решение в практике суда. Оно было вынесено по иску, поданному группой родителей из Чехии, не согласных с законом об обязательных прививках для детей дошкольного возраста.

Среди подавших иск в ЕСПЧ чехов есть оштрафованные за отказ прививать детей, а также те, чьих детей не приняли в детские сады из-за отсутствия обязательных прививок.

В Чешской Республике родители по закону обязаны привить детей от девяти болезней, включая гепатит В, туберкулез, дифтерию, столбняк, коклюш и корь (в Молдове действует аналогичный закон). При отсутствии у детей необходимых прививок, родителей могут оштрафовать, однако физическое принуждение к вакцинации является в Чехии противозаконным.

В своем решении суд указал на то, что политика чешских властей "преследует законные цели защиты здоровья, а также прав людей, так как вакцинация защищает как тех, кто ее проходит, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний".

Также суд отметил, что в данном случае государство-ответчик располагает широкой свободой действий.

"Можно считать, что вакцинация представляет собой ответ национальных властей на насущную социальную необходимость защиты индивидуального и общественного здоровья от заболеваний и предотвращения любой тенденции к снижению уровня вакцинации среди детей", — отмечается в решении Большой палаты ЕСПЧ.

Чехия — не единственная страна ЕС с обязательной вакцинацией детей. В прошлом году в Германии был принят закон о штрафах до 2,5 тысяч евро для родителей, которые отказываются прививать детей против кори.

Во Франции и Италии после недавней вспышки этой болезни также были введены обязательные прививки для детей. В Англии обсуждались похожие меры, но до сих пор вакцинация остается добровольной.

Что происходит в Молдове

В Молдове, как и в большинстве стран бывшего соцлагеря, существует обязательная вакцинация из девяти прививок.

ГепБ (от гепатита В), БЦЖ (от туберкулеза), ОПВ/ИПВ (от полиомиелита), РВ (от ротавирусной инфекции) ХиБ (от гемофильной инфекции), ПК (от превмококовой инфекции), ДСК (от коклюша, дифтерии, столбняка), ДС/Сд (от дифтерии и столбняка), КПК (от кори, паротита и краснухи — КПК).

© Screenshot / Agenția Națională pentru Sănătate Publică Календарь обязательных прививок в Молдове

Касается обязательная вакцинация в первую очередь детей. Почти все вышеперечисленные прививки делаются до 16 лет (большая часть в первые два года жизни). Исключение составляет прививка от дифтерии и столбняка. Ее нужно делать через каждые десять лет до достижения 60 лет.

В молдавском законодательстве также есть санкции за отказ от прививок для детей. Согласно закону о государственном надзоре за общественным здоровьем и положениям национального плана иммунизации:

"В детские коллективы при отсутствии аргументированных и документально подтвержденных медицинских противопоказаний разрешается принимать только детей, вакцинированных в соответствии с Национальной программой".

В 2018 году, когда Молдова, как и вся Европа, переживала всплеск заболеваемостью корью среди детей, власти Молдовы, стремясь увеличить процент вакцинированных, активно применяли вышеназванные санкционные нормы. Конституционность этих ограничений даже пришлось рассматривать Конституционному суду.

Тогда суд признал ограничения соответствующими Конституции по схожим с ЕСПЧ основаниям: необходимость обязательной вакцинации детей является необходимой мерой для обеспечения общественного здоровья.

Несмотря на обязательный характер вакцинации и возможность недопуска к занятиям, процент вакцинированных детей в Молдове не дотягивает до необходимой для устойчивого коллективного иммунитета отметки.

Эпидемиологи и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считают, что для наибольшего эффекта вакцинировать от конкретной инфекции должны более 95% населения. В Молдове же охват вакцинации колеблется от 70% до 95% (данные за 2016 год).

Эпидемиолог Алла Токарчук считает, что снижение количества вакцинированных детей представляет собой бомбу замедленного действия.

"При любой болезни нужен коллективный иммунитет. Посмотрите, что было с корью в 2018 году. И с дифтерией было то же самое: пару лет назад были вспышки. Риск очень многих болезней можно уменьшить благодаря вакцинации. Об этом мало говорится. Если не поддерживать уровень вакцинации, то опять будут вспышки и будут полными инфекционные отделения, которые еще недавно, до COVID-19, закрывали", — говорит Токарчук.

Будут ли ужесточать санкции для противников вакцинации в Молдове?

Молдавские эпидемиологи и юристы уверены, об обязательной вакцинации от COVID-19 говорить слишком рано. Ни сама болезнь, ни вакцина против нее не изучены в достаточной мере.

"Насколько я знаю, вакцина от COVID-19 для детей еще только разрабатывается, а вакцина для взрослых толком не изучена. В ближайшем будущем это не предвидится. Хотя мы должны понимать, что вакцина — единственный способ, который может защитить нас и наших детей от этой заразы", — считает юрист, экс-судья ЕСПЧ от Молдовы Станислав Павловский.

Похожего мнения придерживается и Алла Токарчук: "Я бы не соглашалась с обязательной вакцинацией анти-COVID пока. У нас все еще нет ни одной вакцины, которая была бы окончательно одобрена. Все они одобрены только предварительно. Вакцины против коронавируса пока не имеют никаких научных и законных оснований для обязательного применения", — говорит специалист.

Однако, в отношении проверенной временем обязательной вакцинации детей от хорошо известных болезней испытанными прививками, по мнению Токарчук и Павловского, таких сомнений у граждан быть не может.

"Когда человек отказывается вакцинировать собственного ребенка, он рискует не только его жизнью, но и тех детей, которые вступают с ним в контакт. Это нельзя игнорировать. Помню, как в советское время нам делали прививки прямо в классе, тогда это было очень эффективно, некоторые из них работают до сих пор", — говорит Павловский.

Несмотря на доказанную эффективность и безопасность детских прививок, есть в Молдове и те, кто с этим не согласен.

Глава Молдавской ассоциации хоумскулинга (обучения на дому) Диана Кику говорит, что родителей, которые готовы отказаться от вакцинации под страхом не допуска к занятиям, немного, потому что такой выбор ставит под угрозу образование ребенка. Для родителей, которые не хотят вакцинировать детей, есть возможность обучать детей дома. По ее словам, на это в своем решении 2018 года указывал Конституционный суд: "дети родителей, которые не хотят вакцинации имеют в своем распоряжении альтернативные методы обучения".

"Я за то, чтобы был выбор во всем и для всех. Если родители считают нужным вакцинировать ребенка, они на этот выбор имеют право. Если родители считают, что это не подходит ребенку, то они должны иметь право отказаться от вакцинации", — говорит Диана Кику.

С таким подходом категорически не согласна Токарчук. Особенно, когда речь идет об опасных детских болезнях вроде оспы или полиомиелита. По словам эпидемиолога, полиомиелит оставляет детей инвалидами, а вакцина против него используется с 1957 года, она эффективна, у нее нет побочных эффектов.

"Представьте, что родители — убежденные антипрививочники. И если они не вакцинируют ребенка, он может остаться инвалидом на всю жизнь. Скажите, мы обязаны защитить его права при таких родителях, или нет? Когда кто-то из родителей пьет, его лишают прав. Почему мы не можем защитить ребенка в этом случае?", — задается вопросом специалист.

Вакцинация, напоминает Токарчук, нужна не только для того, чтобы защитить отдельно взятого ребенка, она обеспечивает коллективный иммунитет против болезней, в котором не должно быть брешей. Поэтому, считает эпидемиолог, национальное законодательство нужно ужесточить.

"Можно взять за основу это решение ЕСПЧ и внести изменения в наше местное законодательство. Особенно там, где это касается детей. Движение антипрививочников — это тоже форма экстремизма. Из-за экстремизма родителей могут страдать дети", — говорит она.

Токарчук уверена, за отказ от вакцинации детей против опасных и хорошо изученных болезней пора вводить штрафы, особенно если эти болезни вызывают необратимые изменения в организме.

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