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Пока все спали: визит спикера, трагедия на Урале, "рекорд" по COVID-19 в Индии

МПА СНГ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34387778/Poka-vse-spali-vizit-spikera-tragediya-na-Urale-rekord-po-COVID-19-v-Indii.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 15 апр  – Sputnik. Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная участвует в 52-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

Мероприятие проходит 15-16 апреля в Санкт-Петербурге.

"Буду участвовать в заседании Совета МПА СНГ и выступлю на церемонии открытии пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи. Планирую также провести серию двусторонних встреч", - отметила спикер на своей странице в социальной сети.

Как сообщается, молдавская делегация примет участие в церемонии открытия парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в контексте пандемии COVID-19: терроризм и насильственный экстремизм", организованной в рамках пленарного заседания МПА СНГ.

"Считаю это заседание очень хорошей площадкой для обмена мнениями и опытом по текущим вопросам с коллегами из других парламентов в такое трудное для всех время", - также отметила Зинаида Гречаная.

Кроме спикера, в состав делегации вошли вице-председатель парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции, член национальной делегации в МПА СНГ Богдат Цырдя и генеральный секретарь Парламента Республики Молдова Адриан Албу.

В пожаре под Екатеринбургом погибли пятеро детей

В Свердловской области минувшей ночью произошел пожар: огонь охватил частный дом. В результате погибли пять детей и еще пять человек были госпитализированы. Как передают "Известия" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Расследование дела находится на контроле прокуратуры", — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Возгорание произошло в частном одноэтажном деревянном доме в деревне Бызово в Горноуральском городском округе Свердловской области. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пока обнаружены останки четверых детей, еще одного погибшего ищут спасатели. Госпитализированы трое взрослых и двое несовершеннолетних.

В региональном МЧС уточнили, что до прибытия пожарных из дома сумели самостоятельно эвакуироваться четыре человека, в том числе двое детей.

Вероятной причиной возгорания названа неисправность электропроводки. В пресс-службе МЧС России отметили, что семья находилась на учете социальной службы, по предварительным данным, родители пьющие. Сотрудники ведомства неоднократно проводили с ними профилактические мероприятия по пожарной безопасности.

В Индии за сутки выявлено почти 200 тысяч новых случаев коронавируса

COVID-19 за прошедшие 24 часа в Индии заразились 199 376 человек, более 1 тысячи человек скончались. Как сообщает РИА Новости, это самое большое число заразившихся и умерших за одни сутки с момента начала пандемии в стране.

Индийский праздник Кумбха мела
© Photo : Facebook / Mitya Menikv
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Количество заражений в Индии растет уже 36-й день, в результате чего число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,4 миллиона человек.

Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Последние данные минздрава свидетельствуют о более чем 14 миллионах случаев. При этом болезнь победили более 12,4 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 173 тысячи человек.

Печальное лидерство сохраняет штат Махараштра, где за минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тысячи заболевших. В этом штате выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.

Медицинские работники в защитных костюмах в Индии
© AP Photo / Bikas Das
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Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет.

Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250), и Карнатаке (11 265).

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