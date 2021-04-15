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Улица Влайку Пэркэлаб, Кишинев

Начат второй этап работы над Стратегией развития Кишинева

© Sputnik / Сергей Цуркану
Общество
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Тема:
События Кишинева (224)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34388950/Nachat-vtoroy-etap-raboty-nad-Strategiey-razvitiya-Kishineva-.html

По мнению кишиневского градоначальника, от качества этих документов зависит то, как встроятся в общую концепцию все муниципальные программы.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Молдавская столица вступает во второй этап работ над Стратегией социально-экономического развития Кишинева и Планом обустройства городских территорий. Об этом в четверг сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"Мы намерены определить все, что важно для развития сообщества, для экономического роста и повышения качества жизни жителей муниципия. На основе этого видения параллельно должны быть выработаны спецификации для разработки генерального градостроительного плана города", - заявил  Чебан.

По мнению кишиневского градоначальника, от качества этих документов зависит то, как встроятся в общую концепцию все муниципальные программы с учетом их сложности.

Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
Чебан о стратегии развития Кишинева: главная наша задача - вернуть город людям

"Все это есть в стратегическом документе по территориальному развитию", - утверждает Чебан.

Напомним, специалисты московских компаний Master's Plan и Cushman & Wakefield бесплатно помогают молдавской столице в разработке Плана обустройства территории и Стратегии социально-экономического развития. Специалисты работают с Муниципальным комитетом по надзору - крупной структурой, в которую входят различные эксперты и местные чиновники.

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Тема:
События Кишинева (224)

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Теги:
стратегия, Кишинев

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