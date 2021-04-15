Начат второй этап работы над Стратегией развития Кишинева

По мнению кишиневского градоначальника, от качества этих документов зависит то, как встроятся в общую концепцию все муниципальные программы.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Молдавская столица вступает во второй этап работ над Стратегией социально-экономического развития Кишинева и Планом обустройства городских территорий. Об этом в четверг сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"Мы намерены определить все, что важно для развития сообщества, для экономического роста и повышения качества жизни жителей муниципия. На основе этого видения параллельно должны быть выработаны спецификации для разработки генерального градостроительного плана города", - заявил Чебан.

По мнению кишиневского градоначальника, от качества этих документов зависит то, как встроятся в общую концепцию все муниципальные программы с учетом их сложности.

"Все это есть в стратегическом документе по территориальному развитию", - утверждает Чебан.

Напомним, специалисты московских компаний Master's Plan и Cushman & Wakefield бесплатно помогают молдавской столице в разработке Плана обустройства территории и Стратегии социально-экономического развития. Специалисты работают с Муниципальным комитетом по надзору - крупной структурой, в которую входят различные эксперты и местные чиновники.

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