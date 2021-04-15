Как уберечься от угона - ликбез для автовладельцев от кишиневской полиции

Полицейские утверждают, что большая часть противоправных действий в отношении личного автотранспорта обусловлена беспечностью владельцев.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Столичное Управление полиции обращает внимание автовладельцев на существование простых и эффективных мер, которые позволять уберечь авто от угона или порчи.

При этом, утверждают полицейские, большая часть противоправных действий в отношении личного автотранспорта обусловлена беспечностью владельцев.

"Основные "методы", используемые преступниками, это: взлом замков автомобиля, разбивание окон, кража внешних компонентов (колес, протекторов, зеркал, эмблем). С развитием технического прогресса злоумышленники овладели и новыми инструментами - например, электронными устройствами для взлома центральных замков автомобилей", - сообщается на официальном сайте кишиневского Управления полиции.

Для того, чтобы предотвратить такого рода преступления, столичные полицейские рекомендуют автовладельцам использовать следующие меры.

Парковать автомобиль только в специально предназначенных для этого местах, хорошо освещенный и охраняемых. При этом всегда включать сигнализацию и проверять, надежно ли закрыт багажник и закреплено запасное колесо.

Не оставлять в машине никаких ценных вещей (сумки, кошельки, одежду, аудиотехнику, видеокамеры, мобильные телефоны и т. д.). Их наличие часто провоцирует преступников на попытки вскрыть автомобиль. © Sputnik / Григорий Сысоев В Молдове участились кражи с банковских карточных счетов: заведено более 300 уголовных дел

Не хранить в автомобиле документы, удостоверяющие личность, водительские права, регистрационные документы на автомобиль, документы компании, кредитные карты, платежные поручения или любые другие ценные документы.

Полностью закрывать окна, оставляя автомобиль даже на короткий срок.

Если обнаружена кража из автомобиля, не садиться в салон, дабы не уничтожить улики и следы, оставленные преступником. Немедленно обратиться в полицию.

Кроме того, кишиневские полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными, заметив в автомобилях подозрительных людей, и тем самым помогать правоохранительным органам в борьбе с преступниками.

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