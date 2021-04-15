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Угон автомобиля

Как уберечься от угона - ликбез для автовладельцев от кишиневской полиции

© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34390662/Kak-uberechsya-ot-ugona-likbez-dlya-avtovladeltsev-ot-kishinevskoy-politsii.html

Полицейские утверждают, что большая часть противоправных действий в отношении личного автотранспорта обусловлена беспечностью владельцев.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Столичное Управление полиции обращает внимание автовладельцев на существование простых и эффективных мер, которые позволять уберечь авто от угона или порчи.

При этом, утверждают полицейские, большая часть противоправных действий в отношении личного автотранспорта обусловлена беспечностью владельцев.

"Основные "методы", используемые преступниками, это: взлом замков автомобиля, разбивание окон, кража внешних компонентов (колес, протекторов, зеркал, эмблем). С развитием технического прогресса злоумышленники овладели и новыми инструментами - например, электронными устройствами для взлома центральных замков автомобилей", - сообщается на официальном сайте кишиневского Управления полиции.

Для того, чтобы предотвратить такого рода преступления, столичные полицейские рекомендуют автовладельцам использовать следующие меры.

  • Парковать автомобиль только в специально предназначенных для этого местах, хорошо освещенный и охраняемых. При этом всегда включать сигнализацию и проверять, надежно ли закрыт багажник и закреплено запасное колесо.
  • Не оставлять в машине никаких ценных вещей (сумки, кошельки, одежду, аудиотехнику, видеокамеры, мобильные телефоны и т. д.). Их наличие часто провоцирует преступников на попытки вскрыть автомобиль.
    Банковские карты, архивное фото.
    © Sputnik / Григорий Сысоев
    В Молдове участились кражи с банковских карточных счетов: заведено более 300 уголовных дел
  • Не хранить в автомобиле документы, удостоверяющие личность, водительские права, регистрационные документы на автомобиль, документы компании, кредитные карты, платежные поручения или любые другие ценные документы.
  • Полностью закрывать окна, оставляя автомобиль даже на короткий срок.
  • Если обнаружена кража из автомобиля, не садиться в салон, дабы не уничтожить улики и следы, оставленные преступником. Немедленно обратиться в полицию. 

Кроме того, кишиневские полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными, заметив в автомобилях подозрительных людей, и тем самым помогать правоохранительным органам в борьбе с преступниками. 

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Теги:
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