Как уберечься от угона - ликбез для автовладельцев от кишиневской полиции

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Столичное Управление полиции обращает внимание автовладельцев на существование простых и эффективных мер, которые позволять уберечь авто от угона или порчи.
При этом, утверждают полицейские, большая часть противоправных действий в отношении личного автотранспорта обусловлена беспечностью владельцев.
"Основные "методы", используемые преступниками, это: взлом замков автомобиля, разбивание окон, кража внешних компонентов (колес, протекторов, зеркал, эмблем). С развитием технического прогресса злоумышленники овладели и новыми инструментами - например, электронными устройствами для взлома центральных замков автомобилей", - сообщается на официальном сайте кишиневского Управления полиции.
Для того, чтобы предотвратить такого рода преступления, столичные полицейские рекомендуют автовладельцам использовать следующие меры.
- Парковать автомобиль только в специально предназначенных для этого местах, хорошо освещенный и охраняемых. При этом всегда включать сигнализацию и проверять, надежно ли закрыт багажник и закреплено запасное колесо.
- Не оставлять в машине никаких ценных вещей (сумки, кошельки, одежду, аудиотехнику, видеокамеры, мобильные телефоны и т. д.). Их наличие часто провоцирует преступников на попытки вскрыть автомобиль.© Sputnik / Григорий Сысоев
- Не хранить в автомобиле документы, удостоверяющие личность, водительские права, регистрационные документы на автомобиль, документы компании, кредитные карты, платежные поручения или любые другие ценные документы.
- Полностью закрывать окна, оставляя автомобиль даже на короткий срок.
- Если обнаружена кража из автомобиля, не садиться в салон, дабы не уничтожить улики и следы, оставленные преступником. Немедленно обратиться в полицию.
Кроме того, кишиневские полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными, заметив в автомобилях подозрительных людей, и тем самым помогать правоохранительным органам в борьбе с преступниками.
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