Красносельский: сотрудники скорой помощи понесут наказание за халатность

Приднестровский лидер в своем телеграм-канале отреагировал на жалобы, которые к нему поступили, относительно действий некоторых сотрудников службы неотложной медицинской помощи.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – Sputnik. Минздраву Приднестровья поручено безотлагательно провести занятия с руководителями подразделений службы скорой помощи, чтобы напомнить им элементарные требования и правила при пандемии. Об этом в своем посте в телеграм-канале написал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"В мой адрес поступают жалобы на действия некоторых сотрудников службы скорой медицинской помощи. Речь идет о рекомендациях в ответ на вызов бригады на дом обратиться за тестированием на COVID-19 в поликлинику. Это недопустимо!", - подчеркнул он.

Красносельский напомнил о том, что регион больше года живет в COVID-реальности, обговорены и прописаны все механизмы и алгоритмы действий.

"Есть, наконец, простая логика, которая не допускает перемещения по городу потенциального носителя вируса", - отметил он.

По словам приднестровского лидера, ответственность за недобросовестность исполнения обязанностей и халатное отношение к безопасности граждан будут нести как сами нарушители регламента, так и их непосредственное начальство – за отсутствие должного контроля.

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