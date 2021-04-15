Продавали права за сотни евро: полиция провела задержания в Кишиневе

Еще трое человек задержаны по делам, возбужденным НАК в январе о коррупционной схеме с водительскими правами.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Директор столичной автошколы и двое его подчиненных были задержаны утром в четверг на 72 часа Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) и прокуратурой после обыска, проведенного по месту жительства и офисах. Их подозревают в участии в крупномасштабной коррупционной схеме с вовлечением инструкторов по вождению и других посредников. Об этом сообщает пресс-служба НАЦ.

По версии следствия, подозреваемые действовали в соучастии, незаконно получая суммы для принятия экзаменов и выдачи водительских прав.

Прокуроры и сотрудники уголовного розыска раскрыли коррупционную схему, в рамках которой водительские права выдавались мошенническим образом. Более 40 человек могли получить документы без получения отметки, которая требуется в соответствии с существующими правилами. Предполагается, что за услуги бенефициары вносили суммы от 500 до 2000 евро некоторым сотрудникам Агентства государственных услуг, некоторым инструкторам по вождению и другим посредникам.

Следствие шло несколько месяцев, полученные доказательства показали, что в схеме замешаны должностные лица Агентства госуслуг, которые в настоящее время подозреваются в оказании влияния на членов экзаменационных комиссий.

В январе сотрудники НАЦ провели более 30 обысков на дому, в офисах и автомобилях подозреваемых.

Если суд установит виновность указанных лиц, им грозит до 10 лет лишения свободы и лишение права занимать государственные должности на определенный срок.

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