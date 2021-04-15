14:31 15 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD17.88
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Валюта

Продавали права за сотни евро: полиция провела задержания в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
81 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/11/31710175.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34392261/Prodavali-prava-za-sotni-evro-politsiya-provela-zaderzhaniya-v-Kishineve.html

Еще трое человек задержаны по делам, возбужденным НАК в январе о коррупционной схеме с водительскими правами.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Директор столичной автошколы и двое его подчиненных были задержаны утром в четверг на 72 часа Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) и прокуратурой после обыска, проведенного по месту жительства и офисах. Их подозревают в участии в крупномасштабной коррупционной схеме с вовлечением инструкторов по вождению и других посредников. Об этом сообщает пресс-служба НАЦ.

По версии следствия, подозреваемые действовали в соучастии, незаконно получая суммы для принятия экзаменов и выдачи водительских прав.

Деньги
© CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
Водительские права в обмен на 500 евро: мужчине грозит до 6 лет тюрьмы

Прокуроры и сотрудники уголовного розыска раскрыли коррупционную схему, в рамках которой водительские права выдавались мошенническим образом. Более 40 человек могли получить документы без получения отметки, которая требуется в соответствии с существующими правилами. Предполагается, что за услуги бенефициары вносили суммы от 500 до 2000 евро некоторым сотрудникам Агентства государственных услуг, некоторым инструкторам по вождению и другим посредникам.

Следствие шло несколько месяцев, полученные доказательства показали, что в схеме замешаны должностные лица Агентства госуслуг, которые в настоящее время подозреваются в оказании влияния на членов экзаменационных комиссий.

В январе сотрудники НАЦ провели более 30 обысков на дому, в офисах и автомобилях подозреваемых. 

Если суд установит виновность указанных лиц, им грозит до 10 лет лишения свободы и лишение права занимать государственные должности на определенный срок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Попавшийся на взятке судья отстранен от должности по запросу Антикоррупционной прокуратуры
Два прокурора из Кишинева пойдут под суд за взятки
Что произошло с судьей из Кишинева, попавшимся на взятке

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Талисманы Зимних Олимпийских игр-2010 в в Ванкувере: снежный человек Куатчи и духи животных - Мига и Суми.
Фото: льдинки, мишки и духи зверей – талисманы Олимпийских игр разных лет
Контрольная проверка сил Черноморского флота в Севастополе — видео
Видео: контрольная проверка сил Черноморского флота в Севастополе
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться