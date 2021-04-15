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Покойник на покойнике: на кладбищах Кишинева не осталось свободных мест

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34392460/pokoynik-na-pokoynike-na-kladbischakh-kishineva-ne-ostalos-svobodnykh-mest.html

В Кишиневе становится все меньше мест на кладбищах. В связи с этим вновь становится актуальным вопрос о создании крематория в столице.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Директор кишиневского Комбината ритуальных услуг Людмила Боцан рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в столице остается все меньше свободных мест на кладбищах.

Он подчеркнула, что в связи с этим власти предпринимают необходимые меры.

"Спустя 20 лет, могилы на которые никто не приходит мы перераспределяем. У нас есть регламент. Мы не применяем эту стратегию на новых кладбищах, только на старых захоронениях", – пояснила Боцан.

По ее словам, администрация должна рационально использовать землю, а в случае, когда нет мест, деваться просто некуда.

В то же время Боцан подчеркнула, что было бы эффективнее, если бы в Кишиневе построили крематорий: в таком случае решится сразу несколько проблем.

Охрана у ворот на кладбище на улице Дойна. Архивное фото
© Sputnik / Ciobanu Victor
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"По-прежнему есть запросы от граждан, желающих прибегнуть к процедуре кремации, но это довольно сложно. Для этого им приходится отправляться на Украину, чтобы провести процедуру кремации умерших. Сейчас, во время чрезвычайного положения, до 30 мая, это сделать невозможно, после этой даты процесс возобновится. Но я надеюсь, что и в Молдове появится свой крематорий", - добавила собеседница.

Боцан уточнила, что он необходим в условиях, когда земля на кладбищах заканчивается и расширяться уже некуда.

С другой стороны, священники не одобряют практику кремации усопших. Некоторые из них считают, что это грех и языческая практика.

В Молдове еще 2018 году депутаты парламента обсуждали законопроект, регламентирующий создание, расширение, закрытие, ликвидацию и управление кладбищами, а также резервирование мест для захоронения и перезахоронения умерших, выполнение работ на кладбищах, права и обязанности, связанные с погребальной деятельностью, а также строительство крематория.

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