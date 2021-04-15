Как в Приднестровье справляются с COVID-19 в учреждениях закрытого типа

К учреждениям закрытого типа относятся как места лишения свободы, так и социальные объекты – интернаты, некоторые учебные заведения.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – Sputnik. Вспышка заражения COVID-19 в тираспольском учреждении исполнения наказаний УИН-2 погашена. А в УИН села Глиное обнаружен очаг инфекции: полсотни проведенных ПЦР-тестов оказались положительными. Об этом рассказали на заседании Оперштаба Приднестровья.

"Болезнь практически у всех осужденных проходит бессимптомно. На базе учреждения развернут коронавирусный госпиталь. Возглавил его врач григориопольской больницы, средний медперсонал сформирован из числа работников Госслужбы исполнения наказаний", – отметили в официальном представительстве лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Тюрьмы

В исправительных учреждениях проводят выборочное профилактическое тестирование. Профильная госслужба имеет в распоряжении рентгеновский аппарат.

В случае необходимости проведения компьютерной томографии отбывающих наказание инфицированных будут доставлять в дубоссарскую больницу.

"Заболевшие должны быть обеспечены полноценным лечением, в правах на медобслуживание все равны. Целесообразно в период болезни увеличить для этой категории заключенных число разрешенных передач. Усиленным должно быть и их питание", – отметил Красносельский.

Вспышка COVID-19 в одном из учреждений исполнения наказаний в Тирасполе была выявлена в начале февраля. На сегодняшний день подтвержденных случаев инфицирования в данном УИН нет. Всего переболели и выздоровели 437 осужденных. Филиал госпиталя в этом учреждении свернули. В помещениях проведена дезинфекция.

Интернаты

В Оперштабе обсудили и условия содержания в других учреждениях закрытого типа, в частности, интернатов.

"Воспитанники интернатов находятся в замкнутом пространстве и в случае попадания в коллектив носителя вируса велик риск массового заражения. Входной фильтр для посетителей – один из важнейших факторов обеспечения безопасности подопечных соцучреждений", - подчеркнул Красносельский.

Приднестровский лидер также отметил недопустимость отправлять инфицированного домой, так как источник инфекции не должен перемещаться из одного коллектива в другой, увеличивая тем самым контактный круг. В связи с этим администрация учреждения должна будет обеспечить незамедлительную изоляцию больного, а затем госпитализацию.

Учебные заведения

Красносельский говорил и о поступающих в его адрес обращениях от родителей воспитанников Кадетского корпуса и Суворовского училища. В отличие от большинства образовательных заведений, эти учреждения продолжают учебный процесс в очном режиме.

На этом настаивало руководство этих учебных заведений, аргументируя возможностью в условиях эпидемиологической нестабильности изолировать кадетов и суворовцев от общения с внешним миром в стенах образовательных учреждений.

В связи с этим администрация будет обязана сама организовать тестирование в случае фактов заражения коронавирусом или даже при подозрении на наличие инфекции у подопечных.

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