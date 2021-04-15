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В Приднестровье решат вопрос о захоронении умерших с диагнозом COVID-19

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34393629/v-pridnestrove-reshayut-kak-khoronit-umershikh-s-diagnozom-covid-19.html

В регионе рассматривают возможность смягчить правила на церемонии прощания с умершими носителями коронавирусной инфекции.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – Sputnik. На заседании Оперштаба Приднестровья обсуждали вопрос возможного смягчения действующих на территории региона правил для траурных церемоний прощания с погибшими из-за инфицирования коронавирусом. Санэпидемслужбе региона поручено проработать этот вопрос и дать свое заключение по поводу прощания с умершими возле открытого гроба.

"В адрес руководства, епархии и Оперштаба постоянно приходят обращения граждан по этому поводу: родственники просят разрешения проститься с близким человеком и проводить его в последний путь", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Армянское кладбище
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Согласно информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, умершие от коронавируса источником распространения COVID-19 не являются. По мнению ВОЗ, те, кто скончался вследствие заражения, могут быть похоронены или кремированы по местным религиозным обычаям и традициям.

Сняла жесткие ограничения по захоронению умерших от COVID-19 и Россия. Там они были отменены в июне 2020 года. До этого придерживались требования: гроб с телом должен быть плотно закрыт.

В случае принятия Санэпидемслужбой положительного решения, будут определены и ограничения, связанные с церемонией захоронения.

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Теги:
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