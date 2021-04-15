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Встреча спикера Зинаиды Гречаной с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном

Гречаная отчиталась о первых встречах на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34393808/Grechanaya-otchitalas-o-pervykh-vstrechakh-na-polyakh-Mezhparlamentskoy-assamblei-SNG.html

Зинаида Гречаная приняла участие в 52-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которое состоится 15-16 апреля в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. На полях 52-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) спикер молдаского парламента Зинаида Гречаная встретилась в четверг с председателем Сената парламента Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

С коллегой из Узбекистана Гречаная обменялась мнениями о глобальной пандемической ситуации и двустороннем сотрудничестве, в том числе на уровне парламентов.

"Я была удостоена чести быть приглашенной посетить с визитом Республику Узбекистан", - сообщила в своем Facebook спикер молдавского парламента.

Встреча молдавского спикера Зинаиды Гречаной с Председателем Сената Парламента Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Встреча молдавского спикера Зинаиды Гречаной с Председателем Сената Парламента Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

Со спикером Национального собрания Республики Армения Гречаная говорила об активизации двустороннего сотрудничества.

"Я подтвердила решимость парламента Республики Молдова и дальше продолжать открытый, конструктивный и прагматичный диалог с Национальным собранием Республики Армения. Пожелала мира и процветания армянскому народу, который мы считаем другом нашей страны", - заявила Гречаная.

Напомним, делегация молдавского парламента во главе с Зинаидой Гречаной принимает участие в парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в контексте пандемии COVID-19: терроризм и насильственный экстремизм", организованной в рамках пленарного заседания МПА СНГ.

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