В Кишиневе дети возвращаются в школы: с какого числа

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Кишиневский примар в онлайн-трансляции в социальной сети 15 апреля объявил, что с понедельника 19 апреля многие столичные школьники смогут физически вернуться к занятиям в своих учебных заведениях.

"Это решение принято по итогам сегодняшнего заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева. Таким образом, с понедельника в свои классы смогут вернуться ученики 1, 4, 5, 9 и 12 классов", - заявил Чебан.

По словам столичного градоначальника, в Кишиневе наблюдается сокращение роста заболевания COVID-19 среди населения и тенденция к снижению ежедневной смертности от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Мэр считает, что медицинские учреждения в муниципалитете были хорошо подготовлены к процессу вакцинации: на данный момент в городе работают 19 пунктов по иммунизации.

Кроме того, к сегодняшнему дню в Кишиневе вакцинировано около 40% учителей, работающих в столице.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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