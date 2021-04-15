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В Молдове на период ЧП некоторых граждан лишили права на получение премии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (159)
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Sputnik Молдова
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Решение о временной приостановке права на получение единовременной премии на период действия ЧП для некоторых граждан принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Служащие государственных структур Республики Молдова на время действия чрезвычайного положения из-за коронавируса не будут получать единовременную премию. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой на брифинге в четверг по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Приняли решение приостановить на время чрезвычайного положения право на присуждение единовременной премии. Это экономическая мера, направленная на экономию публичных средств во время ЧП. Госслужащие Молдовы во время ЧП не будут получать единовременные премии", – сказал Чокой.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (159)

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