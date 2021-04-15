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Кишинев в режиме ЧП

Новое решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям: что запрещено во время ЧП

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (159)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34395061/novoe-reshenie-komissii-po-chrezvychaynym-situatsiyam-chto-zaprescheno-vo-vremya-chp.html

И. о. премьера Молдовы рассказал о новых мерах, которые решила принять Комиссия по чрезвычайным ситуациям на период действия ЧП.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой заявил, что на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в четверг не было принято никаких новых ограничений для граждан на время действия чрезвычайного положения из-за коронавируса. Однако члены Комиссии решили ввести ряд новых мер, которые предполагают запрет за изъятие имущества у физлиц.

"Положительный момент заключается в том, что пока Комиссия по чрезвычайным ситуациям не ввела новые ограничения. Исходя из информации, представленной на заседании госсекретарем Минздрава Игорем Куровым, наблюдается положительная динамика в том, что касается борьбы с пандемией в нашей стране. Но мы должны быть очень внимательны, чтобы не допустить рост новых случаев инфицирования COVID-19", – отметил Чокой.

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По его словам, "на период действия чрезвычайного положения не может накладываться арест на товары для личного или домашнего пользования, в том числе мебель, необходимую должнику – физическому лицу – и членам его семьи, нельзя изымать имущество детей должника, ордена, медали, необходимые продовольственные товары, сельскохозяйственный инвентарь, в том числе скот, который задействован в проведении работ, корм для этих животных, семена, если должник занимается сельским хозяйством для продолжения аграрных работ и так далее".

Он призвал сотрудников судебной системы с особым вниманием изучить этот список новых положений на время ЧП.

И. о. премьера также сообщил, что срок рассмотрения заявлений и жалоб увеличен вдвое.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (159)

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