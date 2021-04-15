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Новые данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (160)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34398772/novye-dannye-minzdrava-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 812 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Зарегистрирован один эпизод "импорта" инфекции из Румынии.

Общее число случаев заражения в стране достигло 244 177.

За минувшие 24 часа проведено 5706 тестов.

Коронавирус выявлен у 14 медработников: девятерых медсестер и пятерых сотрудников вспомогательного персонала.

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© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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В крайне тяжелом состоянии находятся 290 пациентов (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1244 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 227 569.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 27 летальных исходов, а общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 5493. Минздрав сообщил о смерти медсестры при Национальном агентстве общественного здоровья Зинаиды Стурзы. По данным ведомства, с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 111 медработников.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (160)

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