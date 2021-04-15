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Партия вакцины Спутник V

Додон рассказал, когда в Молдову поступит российская вакцина от COVID-19

© Sputnik / Магда Гибелли
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (161)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210415/34401339/dodon-rasskazal-kogda-v-moldovu-postupit-rossiyskaya-vaktsina-ot-covid-19.html

Экс-глава государства отметил, что намерен привиться российской вакциной "Спутник V", когда придет его очередь.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в ближайшие несколько недель в республику поступит свыше 300 тысяч доз вакцины из России и Китая.

"В ближайшие недели в Кишинев поступит 180 тысяч доз российской вакцины и, возможно, что уже в ближайшие дни будет первая поставка более 200 тысяч доз китайской вакцины", – сказал Додон.

Вакцина Sputnik V
© REUTERS / DADO RUVIC
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По его словам, это позволит ускорить процесс вакцинации. Однако, как отметил политик, этого недостаточно. "Нам нужно хотя бы полтора миллиона доз вакцины, что иммунизировать 500-600 тысяч граждан. Это должно быть приоритетом №1", – отметил Додон.  

О вакцине

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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В Молдове о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, было "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Шприцы на фоне логотипа SinoVac.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Россия подтвердила готовность поставки в Молдову вакцины от COVID-19

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Ожидается, что к концу апреля страна получит через COVAX еще 48 000 доз Vaxzevria (AstraZeneca).

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (161)

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