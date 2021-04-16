Пасхальные праздники во время пандемии: прогнозы эпидемиологов

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Число инфицирования COVID-19 может увеличиться после пасхальных праздников, только если граждане будут пренебрегать защитными мерами и не соблюдать их. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.

В то же время, как считает эксперт, меры, введенные властями, а также объявление чрезвычайного положения могут способствовать снижению числа новых случаев инфицирования.

"Надеемся, что количество случаев заражения не увеличится, потому что ожидается, что кладбища будут закрыты, а службы будут организованы под открытым небом. Думаю, что люди усвоили урок за год пандемии. Необходимо понимать, что случаев инфицирования до сих пор довольно много, и расслабляться мы не имеем права", – сказала Цуркан.

В этом году Пасха выпала на 2 мая на 14 дней позже, чем в 2020-м.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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