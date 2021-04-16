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Людмила Гузун

Ушла из жизни депутат парламента Людмила Гузун

© Photo : Facebook / Ludmila Guzun
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34403538/ushla-iz-zhizni-deputat-parlamenta-liudmila-guzun.html

Народный избранник от Демократической партии скончалась спустя некоторое время после излечения от коронавируса.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В парламенте Молдовы сообщили о смерти депутата от Демократической партии Людмилы Гузун. 

"Выражаем искренние соболезнования родным, коллегам и близким, которые проходят сейчас через эти тяжелые моменты", - говорится в сообщении, размещенном на странице парламента. 

Людмила Гузун скончалась на 60-м году жизни. 

Известно, что недавно она перенесла коронавирус. В начале апреля она публиковала в своем Facebook, что ей еще предстоит лечение после болезни и благодарила врачей. 

На выборах в 2019 году Гузун прошла в парламент по избирательному округу номер 16 города Унгены. Она входила в состав фракции Партии демократов, а также в парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам. 

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