Ушла из жизни депутат парламента Людмила Гузун

Народный избранник от Демократической партии скончалась спустя некоторое время после излечения от коронавируса.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В парламенте Молдовы сообщили о смерти депутата от Демократической партии Людмилы Гузун.

"Выражаем искренние соболезнования родным, коллегам и близким, которые проходят сейчас через эти тяжелые моменты", - говорится в сообщении, размещенном на странице парламента.

Людмила Гузун скончалась на 60-м году жизни.

Известно, что недавно она перенесла коронавирус. В начале апреля она публиковала в своем Facebook, что ей еще предстоит лечение после болезни и благодарила врачей.

На выборах в 2019 году Гузун прошла в парламент по избирательному округу номер 16 города Унгены. Она входила в состав фракции Партии демократов, а также в парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам.

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