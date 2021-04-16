Спикер парламента Молдовы обратилась к руководству и народу России

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная поблагодарила руководство России и весь российский народ за помощь республике в чрезвычайно сложный период, обусловленный пандемическим кризисом. Об этом она заявила на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

"Отметила, что решение властей Российской Федерации предоставить Молдове партию из 182 тысяч доз вакцины от коронавируса в качестве гуманитарной помощи – один из способов поддержки народа нашей страны и подтверждения хороших отношений. Решение РФ стало оперативным ответом на мой официальный запрос президенту России Владимиру Путину", – написала Гречаная на своей странице в Facebook по итогам встречи с Матвиенко.

По ее словам, спикер Совфеда подчеркнула открытость для безусловной поддержки народу Республики Молдова в этот тяжелый для всего мира период пандемии. При этом, как сообщила Гречаная, Матвиенко отметила, что Россия всегда стремилась к развитию хороших отношений с Молдовой по всем направлениям.

"В ходе дискуссий мы высказались за развитие межпарламентских отношений между двумя странами, в том числе на уровне постоянных комиссий и групп дружбы. По мнению обеих сторон, Межпарламентская ассамблея СНГ – важная площадка для дискуссий и возможность для развития межпарламентских отношений", – сказано в заявлении, опубликованном на странице спикера в Facebook.

Встреча состоялась в рамках пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, которое проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

О вакцине

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

Чокой рассказал о подготовке партии вакцины "Спутник V" для Молдовы>>>

В Молдове о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, было "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Ожидается, что к концу апреля страна получит через COVAX еще 48 000 доз Vaxzevria (AstraZeneca).

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova