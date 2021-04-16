Летние террасы Кишинева ожидает новый регламент размещения

Изменения предполагают, что расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления. В поправках оговаривается также, сколько места должно быть выделено для пешеходов.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. В Кишиневе намерены изменить процедуру размещения летних террас. Об этом рассказал примар города Ион Чебан на своей странице в соцсети.

"Не допускается их капитальное строительство, где бы они ни находились", - отметил градоначальник.

По его словам, если терраса обустраивается рядом с объектами общественного питания со столиками, стульями и зонтами, то для пешеходов необходимо оставить пространство не менее 2,5 метров.

"Мы за стимулирование организованной и современной торговли, особенно в период пандемии, когда люди могут проводить время на свежем воздухе. Но мы против злоупотреблений и нарушений закона", - подчеркнул Чебан.

© Photo : Facebook / Iv Ceban В Кишиневе намерены изменить процедуру размещения летних террас

Поправки, внесенные в регламент, предусматривают, что расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления, а схема расположения будет выдаваться претурой на основании законодательства.

Раньше регламент предусматривал расположение террас на основании контрактов имущественного найма.

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