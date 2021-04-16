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Летние террасы Кишинева ожидает новый регламент размещения

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
События Кишинева (225)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34404992/Letnie-terrasy-Kishineva-ozhidaet-novyy-reglament-razmescheniya.html

Изменения предполагают, что расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления. В поправках оговаривается также, сколько места должно быть выделено для пешеходов.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. В Кишиневе намерены изменить процедуру размещения летних террас. Об этом рассказал примар города Ион Чебан на своей странице в соцсети.

"Не допускается их капитальное строительство, где бы они ни находились", - отметил градоначальник.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
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По его словам, если терраса обустраивается рядом с объектами общественного питания со столиками, стульями и зонтами, то для пешеходов необходимо оставить пространство не менее 2,5 метров.

"Мы за стимулирование организованной и современной торговли, особенно в период пандемии, когда люди могут проводить время на свежем воздухе. Но мы против злоупотреблений и нарушений закона", - подчеркнул Чебан.

В Кишиневе намерены изменить процедуру размещения летних террас
© Photo : Facebook / Iv Ceban
В Кишиневе намерены изменить процедуру размещения летних террас

Поправки, внесенные в регламент, предусматривают, что расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления, а схема расположения будет выдаваться претурой на основании законодательства.

Раньше регламент предусматривал расположение террас на основании контрактов имущественного найма.

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Тема:
События Кишинева (225)

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Теги:
Ион Чебан

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