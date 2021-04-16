Летние террасы Кишинева ожидает новый регламент размещения

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. В Кишиневе намерены изменить процедуру размещения летних террас. Об этом рассказал примар города Ион Чебан на своей странице в соцсети.
"Не допускается их капитальное строительство, где бы они ни находились", - отметил градоначальник.
"Мы за стимулирование организованной и современной торговли, особенно в период пандемии, когда люди могут проводить время на свежем воздухе. Но мы против злоупотреблений и нарушений закона", - подчеркнул Чебан.
Поправки, внесенные в регламент, предусматривают, что расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления, а схема расположения будет выдаваться претурой на основании законодательства.
Раньше регламент предусматривал расположение террас на основании контрактов имущественного найма.
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