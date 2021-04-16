Компенсация тарифов на электроэнергию во время ЧП: что решил парламент Молдовы

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Депутаты молдавского парламента одобрили в первом чтении проект, который подразумевает покрытие за счет государственного бюджета расходов бытовых потребителей на электроэнергию в период действия чрезвычайного положения. Решение принято на заседании парламента в пятницу.
"Этот проект направлен на компенсацию тарифов на электроэнергию, используемую бытовыми потребителями в период пандемии, а именно апреля-мая 2021 года. Речь идет о компенсации на общую сумму в 428 лея на потребителя, выплачиваемую из средств государственного бюджета за потребленную электроэнергию", – сказал депутат-социалист, глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа.
Всего из госбюджета на эту инициативу потребуется 532 миллиона леев. Эти средства, согласно проекту бюджета, планируется получить из госбюджета путем экономии и сокращения некоторых расходов по части содержания разных госучреждений, а также за счет госрезервов.
Однако депутаты от некоторых фракций заявили о том, что эта инициатива популистская. Проект должен быть рассмотрен и во втором чтении.
Решение о введении в Молдове чрезвычайного положения было принято на заседании парламента 31 марта, ЧП действует с 1 апреля до 30 мая.
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