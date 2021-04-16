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Компенсация тарифов на электроэнергию во время ЧП: что решил парламент Молдовы

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34405279/Kompensatsiya-tarifov-na-elektroenergiyu-vo-vremya-ChP-chto-reshil-parlament-Moldovy.html

Расчеты для компенсации счетов за электроэнергию исходят из фактического потребления энергоносителя в феврале и марте 2021 года.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Депутаты молдавского парламента одобрили в первом чтении проект, который подразумевает покрытие за счет государственного бюджета расходов бытовых потребителей на электроэнергию в период действия чрезвычайного положения. Решение принято на заседании парламента в пятницу.

"Этот проект направлен на компенсацию тарифов на электроэнергию, используемую бытовыми потребителями в период пандемии, а именно апреля-мая 2021 года. Речь идет о компенсации на общую сумму в 428 лея на потребителя, выплачиваемую из средств государственного бюджета за потребленную электроэнергию", – сказал депутат-социалист, глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа. 

ЛЭП
© CC0 / Pixabay / billcosmos
Социалисты предлагают покрыть расходы граждан на электроэнергию в период ЧП
По его словам, эти расчеты исходят из фактического потребления электричества в феврале и марте 2021 года. Он обратил внимание на то, что согласно последним данным, в стране порядка миллиона 245 тысяч потребителей электроэнергии, в том числе более 532 тысяч – из городов, а свыше 713 тысяч – из сельской местности. Депутат уточнил, что за февраль ими было использовано электроэнергии на 266 миллионов 391 тысячу леев, а в марте – на 266 миллионов 284 тысячи. Парламентарий пояснил, что в среднем один потребитель использует 214 леев в месяц, то есть получается сумма в 428 леев за два месяца.

Всего из госбюджета на эту инициативу потребуется 532 миллиона леев. Эти средства, согласно проекту бюджета, планируется получить из госбюджета путем экономии и сокращения некоторых расходов по части содержания разных госучреждений, а также за счет госрезервов.

Однако депутаты от некоторых фракций заявили о том, что эта инициатива популистская. Проект должен быть рассмотрен и во втором чтении.

Решение о введении в Молдове чрезвычайного положения было принято на заседании парламента 31 марта, ЧП действует с 1 апреля до 30 мая.

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