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Ресторан

Рестораторы просят включить работников HoReCa во второй этап вакцинации от COVID

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (167)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34406901/Restoratory-prosyat-vklyuchit-rabotnikov-HoReCa-vo-vtoroy-etap-vaktsinatsii-ot-COVID.html

В Ассоциации рестораторов страны также попросили временное правительство принять меры по поддержке отрасли HoReCa.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Ассоциация рестораторов Республики Молдова (MĂR) просит власти страны включить сотрудников сектора HoReCa (отели, рестораны и кафе) во второй этап прививочной кампании от коронавируса. Такое обращение направили члены структуры исполняющему обязанности премьера Аурелиу Чокою, который также возглавляет Комиссию по чрезвычайным ситуациям.

"Сектор HoReCa – это не только одна из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, но и сектор с большим числом сотрудников, которые находятся в постоянном прямом контакте с посетителями, подвергаясь повышенному риску заражения. Однако благодаря хорошей организации и соблюдению мер контроля и профилактики в секторе HoReCa не зафиксировано вспышек инфекции", – уточнили в Ассоциации.

Нинель Ревенко
© Sputnik / Osmatesco
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В Ассоциации уточнили, что будучи группой, подверженной высокому риску инфицирования, представители HoReCa просят власти включить их во второй этап кампании вакцинации от COVID-19.

"Иммунизация сотрудников HoReCa сможет гарантировать безопасную рабочую среду и позволит сектору вернуться к нормальному режиму деятельности. С самого начала пандемии HoReCa была одной из областей, наиболее пострадавших от ограничений, принятых властями", – добавили в Ассоциации.

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В обращении структуры к и. о. премьера также указано, что Ассоциация просит:

  • продлить график работы до 22.00;
  • предоставить возможность организации единоразовых праздничных мероприятий на основании отрицательного теста на COVID-19;
  • оказать меры по поддержке, необходимые сектору для того, чтобы избежать банкротств и массовой миграции сотрудников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (167)

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