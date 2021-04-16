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Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе

Нейтральные номера возможно будет получить и в более короткие сроки

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34407963/neytralnye-nomera-vozmozhno-budet-poluchit-i-v-bolee-korotkie-sroki.html

С 1 сентября 2021 года к международному дорожному движению помимо транспортных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Молдова, будут допускаться только автомобили с нейтральными моделями номерных знаков.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Агентство госуслуг (ASP) сообщило, что с 1 июня 2021 года будут доступны услуги по выдаче регистрационного удостоверения нейтрального образца в течение 20 рабочих дней по цене 330 леев и в течение 10 рабочих дней по стоимости 660 леев. Нейтральные номера, позволяющие принимать участие в международном дорожном движении для приднестровских автомобилистов, можно получить в двух Пунктах регистрации транспортных средств: в Тирасполе и Рыбнице.

"Для получения временного свидетельства, оформленного в день обращения, заявитель должен будет оплатить 80 леев", – пояснили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Помимо сокращения срока выдачи свидетельства о регистрации с 30 до 10 рабочих дней, в последнее время были приняты и другие меры. Инициирована услуга регистрации нейтральных номеров прицепов для некоммерческих транспортных средств, которая уже доступна с 1 апреля. Также внесены изменения в действующую нормативную базу, которые предусматривают снятие возрастного ограничения при помещении под импортный таможенный режим транспортных средств, ввезенных после 24 апреля 2018 года в Приднестровье.

Нейтральные номера
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
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"Предложена возможность выбора сочетания цифр и букв регистрационного номера из существующего резерва, а в случае желания получить номера национального типа, они могут быть выбраны из серии, закрепленной за территориальными подразделениями, обслуживающими левобережье и муниципий Бендеры", – пояснили в Бюро.

Учитывая, что обладатели нейтральных номерных знаков и регистрационных удостоверений могут участвовать в международном автомобильном движении только с признанными международными и национальными водительскими удостоверениями, для жителей приднестровского региона был реализован упрощенный механизм обмена без дополнительного подтверждения имеющегося удостоверения на новое, образца Республики Молдовы.

С октября 2018 по март 2021 года процедуру обмена прошли 11366 удостоверений, а в общей сложности жители региона, согласно данным Агентства госуслуг, обладают 36 тысячами таких удостоверений.

Согласно договоренности, достигнутой в первом квартале 2021 года между властями Республики Молдова и Украины, начиная с 1 сентября 2021 года доступ к международному автомобильному движению будет обеспечен только тем транспортным средствам из Приднестровского региона, на которые будут зарегистрированы номерные знаки Республики Молдова, либо нейтрального образца, сопровождаемые наклейкой "MD".

В Приднестровье действует два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице. Они начали работать 1 сентября 2018 года.

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Теги:
регистрационные номера

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