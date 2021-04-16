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Минздрав Приднестровья о ситуации по заболеваемости туберкулезом и иммунизации

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34408183/minzdrav-pridnestrovya-o-situatsii-po-zabolevaemosti-tuberkulezom-i-immunizatsii.html

Профильное ведомство региона представило отчет о реализации госпрограмм по иммунизации и профилактике туберкулеза за 2016–2020 годы.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - Sputnik. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Приднестровье остается неблагополучной, несмотря на снижение показателей по итогам предыдущих пяти лет. Об этом сообщила глава Минздрава Кристина Албул, выступая с отчетом о реализации госпрограммы по профилактике этого заболевания за 2016–2020 годы. 

"Госпрограмма включала в себя очень много различных мероприятий, это и лабораторные, и диагностические исследования, лечение и профилактика, обеспечение дезинфекционных мероприятий, а также реконструкция специализированных противотуберкулезных учреждений", – пояснила руководитель ведомства.

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© Sputnik / Максим Богодвид
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По ее словам, за последние пять лет программа профинансирована больше чем на 20 миллионов приднестровских рублей.

Как рассказали в парламентской пресс-службе, в Приднестровье действуют также ряд других социальным программ - по онкологии, по иммунизации населения, по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем.

В частности, в рамках программы иммунизация удалось охватить детское население профилактическими прививками против десяти инфекций, среди которых туберкулез, гепатит В, коклюш, корь, краснуха.

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Теги:
лечение туберкулеза, туберкулез, Приднестровье

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