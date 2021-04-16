Что предлагают власти для решения проблем трудовых мигрантов во время пандемии

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. По некоторым оценкам, порядка 150 тысяч трудовых мигрантов из Молдовы вернутся в страну из-за глобального пандемического кризиса. Это составляет около 10% работающего населения республики и, соответственно, ожидается рост уровня безработицы. Об этом заявила спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная на открытии 52-й пленарной сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Пандемия COVID-19, конечно, оказала влияние на трудовую миграцию, на жизнь и деятельность миллионов трудовых мигрантов во всем мире. Перемещения между странами были ограничены, и трудовые мигранты оказались среди первых, кто лишился работы, особенно если речь идет о низко квалифицированных работниках", – отметила Гречаная.

Она обратила внимание на то, что, по мнению Всемирной организации по миграции, гастарбайтеры оказались в затруднительном положении еще и из-за сложностей, связанных с возвращением домой.

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"Нарушение визовых режимов означает, что некоторые из них не могут устроиться на новую работу, вернуться на прежнее рабочее место или просто уехать домой. В связи с этим крайне своевременной инициативой стал, к примеру, декабрьский указ президента РФ Владимира Путина о продлении до 15 июня срока временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России из-за пандемии", – сказала спикер молдавского парламента.

По ее словам, это уже четвертое продление срока пребывания в России трудовых мигрантов.

"От имени сотен тысяч наших сограждан, работающих в РФ, благодарим за понимание, адекватное реагирование на угрозы пандемии в отношении наших трудовых мигрантов. Считаю, это хорошим примером для ответственных органов в сфере управления миграцией в остальных крупных принимающих странах", – подчеркнула Гречаная.

Она заявила, что гибкая миграционная политика как никогда актуальна, если пандемический и экономический кризисы продолжатся, то они смогут принести за собой большую опасность для рынка рабочей силы во всем мире.

"Что это означает для Молдовы? Зависимость республики от денежных переводов является дополнительной угрозой в условиях кризиса. Предполагается, мы сделали такие расчеты, что около 150 тысяч рабочих мигрантов вернутся в страну из-за глобального пандемического кризиса. Это составляет порядка 10% работающего населения Молдовы и, соответственно, ожидается рост уровня безработицы", – отметила спикер парламента.

Гречаная обратила внимание, что "в этой ситуации в первую очередь следует укрепить механизм социальной защиты семей, поддержать работодателей в применении творческих методов, чтобы избежать массовых увольнений и сохранить рабочие места, а также совершенствовать трудовое законодательство".

По словам спикера парламента, необходимо понимать, что никуда от миграции не деться, даже в условиях пандемии этот процесс сохранится, а значит нужно ее адаптировать к новым условиям. По словам Гречаной, в первую очередь, необходимо говорить о защите здоровья мигрантов. Требуются меры эффективного контроля выезжающих и прибывающих. В конце концов, контроль состояния здоровья мигрантов – это в итоге – контроль здоровья наших наций, считает Гречаная.

"Все мы здесь присутствующие серьезно обеспокоены социально-экономическими процессами на пространстве СНГ. И это еще один фактор в стремлении наших народов друг к другу. Это делает нас сильнее. Мы пришли к новой современной истории, а также вместе, помогая друг другу, сможем пройти ее с честью и создать новые перспективы устойчивого развития СНГ. Вместе мы сильнее", – заключила Гречаная.

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств проходит Санкт-Петербурге 15-16 апреля.

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