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Бутылки с вином

Молдова стала бесспорным лидером на конкурсе вин и спиртных напитков в Москве

© Fotolia / Rupbilder
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34409049/moldova-stala-besspornym-liderom-na-konkurse-vin-i-spirtnykh-napitkov-v-moskve.html

Почти половина "золотых" победителей международного состязания – производители алкогольных напитков из Молдовы.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - Sputnik. Молдавские производители заняли почти половину таблицы по золотым медалям на Международном конкурсе вин и спиртных напитков Eurasia Wine & Spirits Competition 2021, который проводился в Москве (Россия).

Самой высокой награды – большой золотой медали, которую получили всего три участника конкурса, удостоилось вино Kvintessence Malbec-Cabernet Sauvignon-Saperavi Тираспольского винно-коньячного завода Kvint. Причем 92,25 балла, которыми был отмечен этот ароматный напиток, стали самыми высокими из всех показателей.

Золотые медали достались также и другой продукции тираспольского завода - вину Kvintessence Syrah-Merlot-Saperavi (86,25 балла) и Дивину Kvint 10 лет (90,2 балла).

Среди "золотых" были отмечены вина и спиртные напитки еще нескольких производителей из Молдовы. В частности, ЗАО "Букет Молдавии", CV "Cricova", Vinaria Bostavan SRL, IS CVC "Milestii Mici" SRL, Vinaria Purcari SRL, ICS "DK-Intertrade" SRL, Castel Mimi SRL, Château Vartely SRL Moldova.

Конкурс Eurasia Wine & Spirits Competition 2021 организуется в соответствии с правилами винных конкурсов, разработанными Международной организации винограда и вина (O.I.V.). На нем образцы оцениваются международным жюри, члены которого признаны за свой опыт и профессионализм.

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Теги:
конкурс, напитки, вина

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