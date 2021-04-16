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Vaccin AstraZeneca

"Не пошла": Гагаузия вернула Минздраву всю партию вакцины AstraZeneca

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34410193/Ne-poshla-Gagauziya-vernula-Minzdravu-vsyu-partiyu-vaktsiny-AstraZeneca.html

Партия вакцины производства AstraZeneca, выделенная Гагаузии, но не израсходованная в регионе, была полностью возвращена Министерству здравоохранения Молдовы.

КОМРАТ, 16 апр - Sputnik, Максим Топал. Автономный регион получил от Минздрава порядка 1200 доз вакцины AstraZeneca. Ее должно было хватить для вакцинирования 600 человек.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй этап вакцинации в Гагаузии – один из привитых оказался в больнице

Однако, как отметил в эфире гагаузского общественного радио директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста, "с самого начала общественность, в том числе и медицинская, не восприняла вакцину, оказала ей некоторое недоверие".

Это вызвано многочисленными сообщениями зарубежных СМИ и официальных лиц о неэффективности вакцины и ее побочных эффектах, самым страшным из которых является закупоривание кровеносных сосудов (тромбоз).

"Это негативно воздействовало на мнение людей и поэтому вакцинация у нас как-то не пошла. Всего мы провакцинировали AstraZeneca по Гагаузии лишь 50 человек, большей частью это медработники", – сказал Хаста.

В отличие от AstraZeneca вакцина производства Pfizer/BioNTech в количестве 348 доз была использована в Гагаузии полностью.

Оставшейся вакциной в Гагаузии пытались вакцинировать людей в рамках второго этапа кампании – лиц старше 60 лет, а также людей, страдающих опасными фоновыми заболеваниями. Однако и среди них вакцина "не встретила широкого одобрения".

Массовая вакцинация врачей в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
"Свой выбор мы сделали" - массовая вакцинация идет среди врачей в Гагаузии

"Срок действия этой вакцины – до 31 мая. В результате всех этих действий, чтобы вакцина не пропала полностью, мы ее вернули назад для использования в других регионах Молдовы. Мы согласовали это с Министерством здравоохранения. Вакцину перераспределили по другим районам. У нас второй этап вакцинирования, в целом, не пошел", – добавил специалист.

Он выразил надежду на то, что вакцина российского производства "Спутник V" будет пользоваться большим спросом у жителей Гагаузии.

"В Молдову должны поступить 182 тысячи доз вакцины "Спутник V". Из них 62 тысячи доз предусмотрены для Приднестровья. Остальная часть будет равномерно распределена по всем районам страны, в зависимости от количества населения. Мы заинтересованы в том, чтобы провакцинировать всех медработников. Надеюсь, что вакцины будет еще больше, и ее хватит и для второго этапа кампании по вакцинации", – отметил Хаста.

Первой дозой вакцины от коронавируса различных производителей в Молдове на данный момент было провакцинировано 63 320 человек. Это лишь около 2% населения Молдовы. В Гагаузии привито лишь около 400 человек.

Для успешного развития иммунитета вторую дозу вакцины они должны получить в течение восьми недель после первой прививки.

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