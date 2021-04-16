Памятное заседание депутатов: "Что вы курили?" и "Госдума" в парламенте Молдовы

Острые высказывания из уст молдавских депутатов: в парламенте затронули вопрос адекватного поведения, внешнего вида одного из депутатов и языковую проблему.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Молдавский парламент давно превратился в трибуну для стендап-выступлений депутатов. Нередко их заявления разбирают на мемы, а видео с "ляпами" народных избранников разлетаются по сети.

Но похоже, парламентариям это нравится, раз они позволяют себе не всегда корректные публичные высказывания в адрес друг друга. Sputnik собрал короткую подборку некоторых цитат молдавских депутатов с пятничного заседания парламента.

Языковой вопрос

Языковая тема самая "любимая" у молдавских депутатов. Этот вопрос поднимается регулярно на заседаниях парламента и переходит в настоящие перепалки. В этот раз все началось с заявления депутата-социалиста Василия Боли, который с трибуны парламента сказал, что будет выступать на русском.

"Специально для товарища Октавиана Цыку буду говорить по-русски. Может, он сделает в конце концов контрольный выстрел себе в голову после моего дискурса", – сказал Боля.

Затем он продолжил свое выступление о необходимости принятия проекта закона о компенсациях по тарифам на электроэнергию для бытовых потребителей.

Спустя некоторое время после завершения спича депутата-социалиста право на реплику взял представитель фракции демократов Ион Леука.

"Я не хочу присутствовать на заседаниях Госдумы Российской Федерации. Все уважают государственность РФ, государственный язык, закрепленный в России, и я хочу, чтобы в Молдове, за которую мы сражались и рисковали своей жизнью, уважали государственный язык страны, в парламенте которой я нахожусь", – сказал Леука.

Вы в адекватном состоянии?

Депутат от фракции "Шор" Марина Таубер резко ответила законодателю от PAS Думитру Алайбе, который раскритиковал инициативу о предоставлении бытовым потребителям компенсации за электроэнергию во время чрезвычайного положения.

"Честно скажу, не знаю, поняли ли вы то, что говорили у трибуны. Можно вопрос? Прошу медиков и сотрудников компетентных органов от имени депутата проверить, что вы курили сегодня утром, что пили? И вообще проверить, приходите ли вы адекватном состоянии. Потому что мы слышали многое. Прошу от имени граждан, которые задаются вопросом, кто этот человек, может у вас будет все-таки адекватное поведение на заседании парламента? Просим не пиариться на наших именах. Позаботьтесь о том, чтобы приходить в чистой и нормальной одежде в парламент", – сказала Таубер.

В ответ на это некоторые депутаты пристыдили Таубер и задались вопросом, на какие деньги она купила сережки, не из украденного ли миллиарда?

"Вы там сначала разберитесь с вашими подарками на дни рождения. А за свои сережки и все остальное могут ответить, я отвечу. Не завидуйте", – сказала Таубер.

Ранее обсуждение в парламенте вопроса, связанного с введением чрезвычайного положения в стране, вызвало многочисленные споры среди народных избранников, в зале заседаний прозвучала даже нецензурная лексика.

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