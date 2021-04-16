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Нагачевский заявил о создании смешанной группы контроля за тюремной системой

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34411149/nagachevskiy-zayavil-o-sozdanii-smeshannoy-gruppy-kontrolya-za-tyuremnoy-sistemoy.html

Смешанная группа будет создана из представителей разных государственных ведомств и служб. Спустя 10 дней после публикации указа о создании группы, должен быть составлен регламент ее работы.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Врио главы министра юстиции Фадей Нагачевский объявил о создании смешанной группы по координации и контролю за пенитенциарной системой страны.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Находясь в должности временного главы минюстра, я все ждал четкого политического решения: создание нового правительства или досрочные парламентские выборы. Но ситуация остается неопределенной, поэтому, чтобы стабилизировать пенитенциарную систему, усилить способность государства контролировать ее, мы решили создать смешанную группу по контролю и координации", – написал Нагачевский. 

Согласно документу, опубликованному и. о. министра, группу составят представители Минюста, Генпрокуратуры, Службы информации  безопасности, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного центра и будет следить за деятельностью тюремной системы страны. 

Также говорится, что в течение 10 дней с момента публикации указа, специалисты группы должны составить регламент по ее дальнейшей работе. 

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