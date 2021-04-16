Минздрав: Молдова может закупить 700 000 доз вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. В Молдове рассмотрели возможность закупки дополнительного объема вакцины "Спутник V" к партии из 182 000 доз, которые будут получены в качестве пожертвования. Члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение на закупку 700 000 доз препарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Молдовы.

"Решено запросить коммерческое предложение у производителя вакцины "Спутник V", Фонда прямых инвестиций Российской Федерации на закупку 700 000 доз вакцины "Спутник V", – отметили в Минздраве.

Также в министерстве сообщили, что Национальный координационный комитет иммунизации от COVID-19 на заседании 15 апреля утвердил объем в 2 074 742 дозы вакцины, которые планируется закупить через механизм cost-sharing (распределение затрат) платформы COVAX.

В ведомстве напомнили, что 30 декабря 2020 года министерство направило COVAX запрос с просьбой покрыть 50% населения республики дозами вакцины от COVID-19, из которых 20% инъекций предоставить бесплатно, а 30% – через механизм cost-sharing с предоставлением республике льготных цен.

"Также принято решение о том, чтобы закупить 100 000 доз вакцины от COVID-19 типа CoronaVac в рамках процедуры заключения прямого контракта. Специалисты аргументировали покупку меньшего количества вакцины CoronaVac в контексте охвата населения вакциной в пропорции 50% через платформу COVAX, получения нескольких партий вакцины в качестве пожертвований, а также постоянных переговоров с производителями вакцин", – отметили в Минздраве.

О вакцине

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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В Молдове о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, было "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Ожидается, что к концу апреля страна получит через COVAX еще 48 000 доз Vaxzevria (AstraZeneca).

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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