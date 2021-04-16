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Массовая вырубка леса в Гагаузии

Массовая вырубка леса в Гагаузии – какой урон нанесен Лесхозу

© Photo : предоставлено Агентством по защите окружающей среды АТО Гагаузия
Общество
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Sputnik Молдова
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Ущерб от деятельности "черных лесорубов", нанесенный лесному хозяйству региона, составил десятки тысяч леев.

КОМРАТ, 16 апр – Sputnik, Максим Топал. Лесной фонд автономии не досчитался 260 деревьев в лесополосе на окраине села Авдарма. Как выяснили специалисты, злоумышленники рубили деревья, не привлекая к себе внимания, на протяжении двух месяцев.

Массовая вырубка леса в Гагаузии. Какой урон нанесен Лесхозу?
© Photo : предоставлено Агентством по защите окружающей среды АТО Гагаузия
Ущерб от деятельности "черных лесорубов" составил десятки тысяч леев

Как рассказал Sputnik директор Агентства по защите окружающей среды АТО Гагаузия Евгений Шевченко, злоумышленников уже ищет полиция.

"Мы выявили факт незаконной вырубки деревьев. Нами была подсчитана кубатура и оценен ущерб. Материалы дела мы отправили в местный инспекторат полиции для установления лиц, производивших эту рубку", – сказал Евгений Шевченко.

По словам специалиста, общий ущерб лесному фонду Гагаузии превысил 30 тысяч леев.

  • Общий ущерб лесному фонду Гагаузии превысил 30 тысяч леев
    Общий ущерб лесному фонду Гагаузии превысил 30 тысяч леев
    © Photo : предоставлено Агентством по защите окружающей среды АТО Гагаузия
  • Массовая вырубка леса в Гагаузии
    Массовая вырубка леса в Гагаузии
    © Photo : предоставлено Агентством по защите окружающей среды АТО Гагаузия
  • Специалистами выявлен факт незаконной вырубки деревьев, подсчитана кубатура и оценен ущерб
    Специалистами выявлен факт незаконной вырубки деревьев, подсчитана кубатура и оценен ущерб
    © Photo : предоставлено Агентством по защите окружающей среды АТО Гагаузия
  • Лесной фонд автономии не досчитался 260 деревьев в лесополосе на окраине села Авдарма
    Лесной фонд автономии не досчитался 260 деревьев в лесополосе на окраине села Авдарма
    © Photo : предоставлено Агентством по защите окружающей среды АТО Гагаузия
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© Photo : предоставлено Агентством по защите окружающей среды АТО Гагаузия
Общий ущерб лесному фонду Гагаузии превысил 30 тысяч леев

В случае, если злоумышленники будут найдены, они должны будут не только оплатить штраф государству, но и возместить материальный ущерб, нанесенный Лесному хозяйству Гагаузии.

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