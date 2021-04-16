В Тирасполе подвели итоги акции по бесплатному тестированию на ВИЧ и гепатит

Акция была приурочена ко Дню здоровья. Она проводилась ежедневно для всех желающих в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - Sputnik. Две недели в Тирасполе проходило бесплатное медицинское тестирование. Оно было анонимное, результат на бумаге не выдавался.

"Сегодня, 16 апреля, в последний день скрининга, свое здоровье проверил 161 человек: у 7 обнаружен "тихий убийца" гепатит С, у одного – ВИЧ", - рассказали в Минздраве Приднестровья.

Практически любое заболевание можно взять под контроль, если своевременно его обнаружить. Этой цели и служила акция – привлечь внимание граждан, пробудить в них ответственное отношение к своему здоровью и, в случае необходимости, начать лечение.

Всего в ходе акции обследовано 1150 граждан. Выявлено 89 человек с гепатитом С, восемь с ВИЧ и шесть с сифилисом. Они направлены на дополнительное обследование.

Сотрудники Центра по борьбе со СПИДом также консультировали пришедших и раздавали информационные материалы.

В 2021 году в Приднестровье реализуются мероприятия Года здоровья, которые не удалось провести из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova