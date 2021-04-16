В Кишиневе отремонтируют дворы многоэтажных жилых домов

Впервые за долгое время дворы в жилых домах столицы будут отремонтированы. О запуске ремонтных работ объявил столичный градоначальник.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. В Кишиневе начинается ремонт дворов многоквартирных домов, сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Градоначальник рассказал, что в этом году будут отремонтированы 35 дворов, по 7 в каждом секторе столицы.

"Тендер на выполнение работ объявлен, прием предложений начался накануне, 15 апреля. Ремонт дворов включает в себя удаление старого асфальта и укладку нового, установку новых бордюров, обустройство парковок по мере необходимости, монтаж освещения, установку городской мебели, обустройство детских и спортивных площадок, а также другие работы", – объяснил Чебан.

По его данным, на сегодняшний день проведены процедуры по изучению всех дворов.

Чебан уточнил, что дворы для ремонта были выбраны в соответствии с многочисленными просьбами, полученными от жителей, а также лишь там, где не запланированы работы по замене подземных коммуникаций.

Кроме того, ремонт по некоторым адресам был установлен законом о бюджете, принятым парламентом.

"Это первый шаг, и мы продолжим ремонт дворов многоквартирных домов. Этого не делали ни разу со времени строительства города", – подчеркнул глава кишиневской администрации.

Ранее примар заявлял, что ремонт дворов жилых домов в Кишиневе будет проходить комплексно и качественно.

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