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Электронная оплата проезда

В каких автобусах и троллейбусах Кишинева есть электронная оплата проезда

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34413479/v-kakikh-avtobusakh-i-trolleybusakh-Kishineva-est-elektronnaya-oplata-proezda.html

Столичный градоначальник сообщил о первых результатах пилотного проекта системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте спустя месяц с момента ее внедрения.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. За месяц с момента запуска первого пилотного проекта системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте жители Кишинева оплатили более 20 тысяч поездок, воспользовавшись банковскими картами или гаджетами, в которых интегрирована функция бесконтактной оплаты. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.

Речь идет о проекте, который был запущен в марте в партнерстве с Mastercard в троллейбусах №22, 23, 24 и 30, а также автобусах №2 и 5.

"Любой держатель банковской карты с функцией бесконтактной оплаты может рассчитаться за поездку в Кишиневе, просто приложив карту, смартфон или смарт-часы к валидаторам, установленным в транспорте", – напомнил Чебан.

Электронная оплата проезда
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Электронная оплата в транспорте Кишинева: можно ли рассчитаться наличкой
По его словам, при этом есть возможность и оплаты за проезд наличными. В этом случае контролер, оснащенный мобильными терминалами, произведет оплату за пассажира после получения от него наличных денег. Тариф за проезд также составляет два лея в троллейбусе и три лея в автобусе.

Он уточнил, что порядок оплаты поездки для категорий льготников и детей до семи лет остался без изменений.

"С 6 апреля запущен второй этап подписанного с компанией Visa пилотного проекта электронной оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте. Речь идет о автобусах №9, 19, 26 и 33, а также о троллейбусах №10 и 32", – отметил Чебан.

В Кишиневе 16 марта стартовал пилотный проект приема бесконтактной оплаты в городском общественном транспорте. Это стало частью Меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного столичной примэрией с MasterСard и Visa в январе нынешнего года. 

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В Кишиневе запущен пилотный проект системы электронной оплаты в транспорте

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