Проблемы в работе скорой помощи Приднестровья: в Минздраве выясняли, кто виноват

На совещании профильного ведомства специалисты пытались выяснить противоречия, которые возникают между теми, кто звонит в скорую, и диспетчерами "неотложки".

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. Приднестровцы жалуются на то, что при обращении в скорую помощь, их направляют в поликлинику на прохождение теста. По словам главы Минздрава Приднестровья Кристины Албул, в случае, если звонит потенциальный носитель вируса, подобные действия диспетчеров противоречат регламенту ведомства.

"Когда пациенты звонят в скорую помощь или амбулаторную сеть, в некоторых случаях им почему-то рекомендуют сдать анализ на следующий день в поликлинике, а не вызывается бригада для забора материала. Это противоречит регламенту, который прописан в нашем приказе", – отметила она.

Руководитель Республиканского Центра скорой медицинской помощи Евгений Калалб рассказал, что с поликлинической службой Тирасполя налажен четкий механизм, когда ко всем температурящим выезжают "неотложка", а диагностику проводят специальные инфекционные бригады. В то же время часть граждан обращается по номеру 103 без симптомов, заказывая антиген-тест на дом.

"Мы спрашиваем, нужна ли им неотложная помощь. Они отвечают, что нет. Цель звонка – пройти тест, и чтобы им открыли больничный. В таких случаях им предлагают звонить в поликлинику. Не идти, а именно звонить. Мы прослушали записи диспетчеров разных смен, везде одна тактика", – пояснил он.

В Бендерах допускают, что противоречия могут возникать из-за того, что диспетчеры советуют в таких случаях обращаться в поликлинику. Одни граждане после такого ответа звонят в регистратуру, другие идут на обследование лично.

"При наличии симптомов мы выезжаем на вызов, в других ситуациях ориентируемся на поликлинику. Часть пациентов воспринимают это как необходимость не только позвонить, но и пойти туда. Также есть жалобы, что в регистратуру трудно дозвониться – обращений много и линия занята", – объяснил главный врач региональной станции скорой помощи Бендер Сергей Чумейка.

В настоящее время очереди на выявление коронавируса с помощью антиген-теста нет. Максимальная задержка в некоторых районах составляет один день. В Тирасполе работает 13-15 бригад, в Бендерах – 3.

"По Рыбницкому району в среднем проводится около 80 проб, и все получают результаты к концу дня. К температурящим всегда выезжает скорая, если больной не госпитализируется, мы обязательно передаем его в поликлинику", – подчеркнула руководитель рыбницкой больницы Ангелина Молдовская.

В Каменке работает две врачебно-фельдшерские бригады. В силу специфики сельской местности и отдаленности населенных пунктов от города (25 км и больше) врач скорой помощи может провести тестирование на дому, если имеются признаки заражения.

"В зависимости от состояния пациента его либо сразу госпитализируют, либо оставляют дома. На следующий день его посещает терапевт: вся эта информация утром передается в амбулаторную службу", – рассказал главврач каменской больницы Олег Бырка.

В Дубоссарском районе ежедневно работает три линейные бригады скорой помощи. Диспетчерская служба регулирует поток обращений и взаимодействует с поликлинической сетью.

В Григориопольском районе были проблемы с пунктом скорой помощи в Малаештах, куда поступали вызовы в обход центральной диспетчерской. Сейчас порядок изменен – все звонки уходят в город, где их отрабатывают согласно правилам. Тем не менее, имеется очередь в несколько дней на проведение тестирования.

Глава Минздрава предложила изучить возможность вывести дополнительную бригаду (сейчас их две), чтобы устранить проблему в Малаештах. Албул также поручила станциям скорой помощи и первичному звену еще раз провести инструктаж с диспетчерами и регистраторами, при необходимости отработать и закрепить алгоритм принятия звонка и взаимодействие между службами.

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