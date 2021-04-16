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Прибытие в Молдову партии антиковид-вакцины через платформу COVAX

Чокой рассказал, какие вакцины собирается закупать Молдова: "Спутник V" в списке

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210416/34413727/chokoy-rasskazal-kakie-vaktsiny-sobiraetsya-zakupat-moldova-sputnik-v-v-spiske.html

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой рассказал о текущем этапе переговоров о закупке вакцин анти-COVID.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Глава временного правительства Молдовы Аурелиу Чокой во время пресс-конференции по итогам заседания антикризисного штаба рассказал, на каком этапе находятся переговоры властей Молдовы с производителями и поставщиками вакцин.

Чокой уточнил, что Минздрав ведет переговоры о закупке лота в 100 тысяч вакцин CoronaVac из КНР.

Премьер еще раз объяснил, что 20% от необходимого количества вакцин Молдова получит по платформе COVAX, еще 30% – закупит там же по цене производителя.

"Таким образом было решено, что по платформе COVAX Молдова закупит до 2 миллионов доступной вакцины. По платформе не мы выбираем, нам поставляют ту вакцину, которая есть в наличии", – пояснил и. о. премьера.

Чокой также объявил, что были начаты переговоры о покупке 1,5 миллиона вакцины Moderna. По его словам, были начаты переговоры с Фондом прямых инвестиций РФ по поводу закупки вакцины "Спутник V".

"Мы запросили условия поставки 700 тысяч доз вакцины "Спутник V". В случае с Moderna и "Спутник V" речь пока не идет о закупке", – заявил Чокой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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