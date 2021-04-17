Глава центра переливания крови рассказала о донорстве во время пандемии

Как пандемия изменила в нашей стране представление людей о необходимости добровольной сдачи крови и насколько важна эта процедура в лечении COVID-19?

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Важную тему донорства обсудили в студии Sputnik Молдова с директором Национального центра переливания крови Светланой Чеботарь.

Во время пандемии увеличилось количество добровольцев, желающих сдать плазму, среди тех, кто перенес COVID-19. В этом вопросе жители страны проявили настоящую солидарность и ответственность, рассказала Чеботарь.

"Пандемия научила нас ценить свое здоровье, понимать, что многим людям нужна кровь. Это было время полное неуверенности и проблем, но оно показало хорошие качества некоторых людей", – сказала директор Национального центра переливания крови.

По ее словам, человек, излечившийся от COVID-19, может сдать 600 миллилитров плазмы. Этого хватит, чтобы спасти жизнь тяжелобольному человеку. Плазма излечившихся от COVID-19 активно используется в нашей стране для лечения людей, страдающих этим заболеванием. Терапия начала применяться в апреле 2020 года, показав положительный эффект в лечении пациентов.

Что касается правил, которых нужно придерживаться до и после сдачи крови, то они очень простые. За день до процедуры человек должен выпить два литра простой воды и есть как можно больше продуктов, богатых белком и витаминами. Курильщики также могут быть донорами, но с одним условием: не курить за два часа до и после забора крови.

После сдачи крови донор остается под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут. Кроме того, в этот же день он должен также употреблять много жидкости, фруктов и овощей. Не рекомендуется употреблять жирную пищу и алкоголь.

В среднем донор сдает 450 миллилитров крови. Этот объем восстанавливается в течение 48 часов. Однако клетки, потерянные в результате донорства, восстанавливаются через 56 дней.

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