Когда в Кишиневе завершится отопительный сезон: ответ Чебана

Примар Кишинева назвал точную дату завершения отопительного сезона в столице и объяснил, на основе каких критериев принимают это решение.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Отопительный сезон в Кишиневе завершится для всех потребителей в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщил в субботу примар Кишинева Ион Чебан.

Он объяснил, что такое решение принимается после того, как в течение трех дней подряд средняя температура превышают +10 градусов по Цельсию в период с 18.00 до 06.00.

"Потребители в Кишиневе по-прежнему будут централизованно обеспечены горячей водой", – уточнил Чебан.

Градоначальник напомнил, что во время отопительного сезона 2020-2021 было обработано около 26 тысяч заявлений, поступивших от малообеспеченных семей, на компенсацию затрат по оплате соответствующих услуг – подачи теплоэнергии, природного газа и электричества, покупки дров и угля.

Из муниципального бюджета на это было выделено около 50 миллионов леев.

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