В Оргееве ученики возвращаются в школы: на каких условиях

Вслед за другими городами власти Оргеева также приняли решение разрешить занятия в школах с физическим присутствием детей в классах.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Оргеева приняла решение позволить местным школам возобновить с понедельника уроки с присутствием детей в классе. Об этом сообщили в субботу в районном совете.

"Учебный процесс организован с физическим присутствием учащихся в общеобразовательных учреждениях района, включая внешкольные учреждения, музыкальные и художественные школы, а также в районной спортивной школе", - говорится в сообщении.

Как отметили местные власти, уроки будут проходить со строгим соблюдением мер по предотвращению распространения заболеваемости COVID-19.

Также комиссия решила, что в учебных заведениях, где выявлен хотя бы один случай заражения коронавирусом, соответствующие классы или группы будут закрыты на двухнедельный карантин с переходом на онлайн-обучение.

В решении также уточняется, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации ограничительные меры будут пересматриваться.

"К настоящему моменту вакцинированы все учителя старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Иммунизация учителей и сотрудников образовательных учреждений проводится в соответствии с национальной программой", – сказано в сообщении.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делали медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

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