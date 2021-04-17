Взятки не пройдут: в Чимишлии задержан мужчина за попытку подкупа полицейских

Патрульные при проверке выявили сразу несколько правонарушений. Водитель хотел откупиться немалой суммой, но у него ничего не вышло.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Правоохранители задержали 53-летнего жителя села Моловата Дубоссарского района, которого подозревают в коррупции, сообщили в субботу в Гениспекторате полиции.

По данным следствия, патрульные остановили автомобиль марки Audi в Чимишлии на национальной трассе Кишинев - Хынчешты.

"Во время проверки выяснилось, что машина не прошла техосмотр, а у самого водителя нет обязательного страхования. Также полицейские обнаружили в авто три сумки с сигаретами без документов о происхождении", – уточнили в полиции.

Как добавили в органах, мужчина предложил патрульным 20 тысяч леев, чтобы те не составляли протокол о правонарушении.

Полицейские не согласились брать взятку. По факту коррупции уже открыли уголовное дело.

Если водителя признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы или штраф от 100 до 200 тысяч леев.

В 2021 году зафиксировали уже 21 попытку подкупа правоохранителей, в связи с чем было открыто несколько уголовных дел.

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