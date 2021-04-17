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Газовая плита

Санду внесла в парламент законодательную инициативу о тарифах на газ

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210417/34423682/sandu-vnesla-v-parlament-zakonodatelnuyu-initsiativu-o-chem-rech.html

Майя Санду считает, что несколько лет назад в тариф на природный газ необоснованно включили амортизационные расходы на 150 миллионов леев. Президент предлагает это изменить.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила в парламент законопроект, который позволит снизить тарифы на природный газ. Об этом глава государства сообщила в субботу на своей странице в социальной сети Facebook.

Молдовагаз
© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам Санду, тариф на газ может снизиться за счет устранения "неоправданных расходов в размере 150 миллионов леев".

"Законодательная инициатива вносит поправки в закон о природном газе и предусматривает, что будут исключены из тарифов амортизационные расходы, которые были сформированы в результате переоценки активов", – уточнила Санду.

Президент добавила, что законопроект также предусматривает, что амортизация активов будет возможна лишь однажды в течение всего периода их действия.

"Процедура переоценки применялась АО "Молдовагаз" в 2009 году. Это позволило предприятию необоснованно добавить к тарифу на природный газ амортизационные расходы в размере более 150 миллионов леев без определенных вложений компании. Считаю недопустимым повышение потребительских тарифов за счет использования пробелов в законодательстве", – подчеркнула Санду.

Глава государства уверена, что "тарифы должны включать только обоснованные расходы, обеспечивающие нормальное функционирование регулируемых предприятий".

Выдвинутая инициатива, как считает Санду, позволит также снизить тариф на транзит газа и будет стимулировать рост объемов транзита газа через территорию Молдовы: "Это важно для увеличения доходов от транзита и поддержания работы магистральных трубопроводов".

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