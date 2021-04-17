Стало известно, когда завершится ремонт на улице Крянгэ в Кишиневе

Масштабные ремонтные работы на одной из самых крупных городских артерий могут продолжаться еще год, до следующей весны.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Ремонтные работы на улице Иона Крянгэ в столичном секторе Буюканы завершатся в марте 2022 года, заявил примар Кишинева Ион Чебан.

"Работы ведутся по всем сегментам. Безопасность обеспечивается. Кроме того, будут проведены работы по очистке деревьев. Несмотря на то что подрядчик говорит, что ремонт будет окончен раньше срока, я попросил не торопиться и выполнить работы качественно", – пояснил градоначальник.

Говоря про обустройство этой улицы, Чебан добавил, что там также планируется сделать 170 парковочных мест.

Примар сообщил, что попросил претора навести порядок возле бывшего кинотеатра "Флакэра" и в районе рынка – должны быть эвакуированы незаконно установленные на тротуарах киоски.

"На рынке более 100 свободных мест, однако все предпочитают торговать у дороги", – отметил Чебан.

При этом он подчеркнул, что можно убрать лишь незаконно установленные ларьки.

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