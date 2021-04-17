20:38 17 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.87
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Ремонт дороги улица Ион Крянгэ

Стало известно, когда завершится ремонт на улице Крянгэ в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (228)
84 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/18/34102369.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210417/34425518/stalo-izvestno-kogda-zavershitsya-remont-na-ulitse-creanga-v-kishineve.html

Масштабные ремонтные работы на одной из самых крупных городских артерий могут продолжаться еще год, до следующей весны.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Ремонтные работы на улице Иона Крянгэ в столичном секторе Буюканы завершатся в марте 2022 года, заявил примар Кишинева Ион Чебан. 

Ремонт дороги
© Sputnik / Osmatesco
Участок улицы Крянгэ в Кишиневе перекроют: как будет ездить транспорт

"Работы ведутся по всем сегментам. Безопасность обеспечивается. Кроме того, будут проведены работы по очистке деревьев. Несмотря на то что подрядчик говорит, что ремонт будет окончен раньше срока, я попросил не торопиться и выполнить работы качественно", – пояснил градоначальник. 

Говоря про обустройство этой улицы, Чебан добавил, что там также планируется сделать 170 парковочных мест. 

Примар сообщил, что попросил претора навести порядок возле бывшего кинотеатра "Флакэра" и в районе рынка – должны быть эвакуированы незаконно установленные на тротуарах киоски.

"На рынке более 100 свободных мест, однако все предпочитают торговать у дороги", – отметил Чебан. 

При этом он подчеркнул, что можно убрать лишь незаконно установленные ларьки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (228)

По теме

Ремонт мостов в Кишиневе: когда могут начаться работы
Мосты в Кишиневе нуждаются в немедленном ремонте — Ион Чебан
Когда в Кишиневе реализуют программу ремонта дорог во дворах

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Члены королевской семьи на похоронах принца Филиппа.
Великобритания простилась с принцем Филиппом
Опубликовано видео приземления корабля Союз МС-17 с экипажем МКС
Видео: корабль "Союз МС-17" с экипажем МКС вернулся на Землю
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться