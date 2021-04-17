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В Молдову доставили вакцину из Румынии

Фото: в Молдову доставили из Румынии еще одну партию вакцины против COVID-19

© Photo : Facebook / Ala Nemerenco
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (173)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210417/34426907/v-moldovu-dostavili-iz-romania-esche-odnu-partiyu-vaktsiny-protiv-covid-19.html

В Кишиневе состоялась официальная церемония передачи вакцины анти-COVID, предоставленной республике румынскими властями.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В Молдову в субботу доставили еще одну партию прививок против коронавируса. В церемонии передачи приняла участие советник президента республики Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко и посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.

România a donat Moldovei încă un lot de vaccin AstraZeneca
© Photo : Facebook / Ala Nemerenco
Алла Немеренко.

Еще 132 тысячи доз вакцины AstraZeneca привезли в страну на специальном транспорте Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.

Ранее Бухарест уже предоставил Кишиневу партию в 72 тысячи доз прививок.

Всего к настоящему моменту в Молдову из-за Прута поступило 112 970 единиц вакцины против коронавируса. Это 86 400 доз AstraZeneca (Vaxzevria), 24 570 единиц Pfizer, две тысячи доз Sinopharm.

На днях глава государства сообщила, что к концу июня наша страна получит еще 100 тысяч доз вакцины Pfizer через платформу COVAX.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Россия подтвердила готовность поставки в Молдову вакцины от COVID-19

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Ожидается, что к концу апреля страна получит через COVAX еще 48 000 доз Vaxzevria (AstraZeneca).

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье. Также в стране рассмотрели возможность закупки дополнительного объема вакцины "Спутник V" – члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение производителя вакцины "Спутник V" у Фонда прямых инвестиций Российской Федерации на закупку 700 000 доз препарата.

А еще Национальный координационный комитет изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
Закроют ли снова в Молдове кафе и рестораны при режиме ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (173)

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