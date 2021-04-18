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Цены – вверх: ожидать ли подорожания продуктов питания

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210418/34428056/tseny-vverkh-kakie-produkty-mogut-podorozhat.html

В Молдове подорожало подсолнечное масло и мясо птицы, а также растут цены на пшеницу. Стоит ли ожидать подорожания и других продуктов, объяснили эксперты.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Производитель и общественный деятель Диана Круду рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что обеспокоена ситуацией, вызванной пандемией и экономическим кризисом.

По ее мнению, все вместе эти проблемы затрагивают важнейшую отрасль экономики нашей страны – сельское хозяйство.

Как отметила Круду, в 2021 году в Молдове ожидается рост цен на продукты питания.

"Мы уже стали свидетелями роста цен на топливо, девальвации национальной валюты и другого. В этих условиях рост цен на сырьевые товары неизбежен. Цена на курицу уже выросла, и существует высокий риск того, что это подорожание продолжится. Результат – рост цен на другие товары", - уточнила собеседница Sputnik

© Sputnik / Георгий Зимарев
Цены на масло в Молдове могут вырасти еще больше
В последнее время часто обсуждается и экспорт пшеницы, а также его влияние на продовольственную безопасность страны.

Госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михай Макидон объяснил, что продовольственной безопасности страны ничто не угрожает, и в ближайшее время мы не увидим роста цен, по крайней мере на хлеб.

"Цены на обычный и социальный хлеб не выросли, даже несмотря на подорожание пшеницы. Возможно, произошло несущественное повышение цен на выпечку – пирожные, крендели, но это не продукты первой необходимости. Надеемся, что в ближайшее время цены также не вырастут", – добавил Макидон.

Напомним, за последнее время некоторые продукты питания существенно подорожали. Например, подсолнечное масло в некоторых магазинах стало стоить более 40 леев.

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